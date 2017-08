Rasturnare de situatie in cazul fondurilor pentru Programul Rabla. Ce se intampla cu banii

Biroul de presa al Ministerului Mediului a declarat ca fondurile alocate pentru Programul Rabla Clasic – persoane fizice s-au epuizat.

"Ca urmare, nu mai exista rezervari disponibile pentru emiterea notelor de inscriere. Fac exceptie rezervarile ale caror note de inscriere expira, iar suma rezultata intra in disponibilitate, in urmatoarea zi lucratoare, incepand cu ora 10:00. In schimb, sesiunea de inscriere pentru persoanele juridice ramane deschisa, pana la data de 29 septembrie 2017. La momentul actual, nu este prevazuta o realocare de sume, dar, in eventualitatea unei rectificari, toate informatiile vor fi publicate in timp util, pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu”, se precizeaza in comunicat, potrivit Libertatea.

Reamintim ca, suma alocata sesiunii de finantare a Programului de stimulare a innoirii parcului auto national (Programul Rabla), pentru anul 2017, este de 180.000 mii lei, din care, 130.000 mii lei pentru persoane fizice si 50.000 mii lei pentru persoane juridice. Cuantumul primei de casare pentru un autoturism a fost de 6.500 lei.

