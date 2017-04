Victor Axinte

• La audierile care au avut loc inainte de trimiterea in judecata, avocatul Victor Axinte a prezentat anchetatorilor o varianta prin care lasa o urma de indoiala cu privire la vinovatia sa in ceea ce priveste comiterea accidentului • Recunoaste ca a urcat baut la volan, insa nu recunoaste ca s-a aflat la volan in momentul impactului • Spune ca nu-si aduce aminte daca era la volan sau nu • Din aceasta declaratie se intelege ca masina ar fi putut fi condusa de prietena lui, Daniela Celpan • "Cu ocazia audierii, inculpatul Axinte Victor Ion a avut o atitudine partial sincera, recunoscand consumul moderat de bauturi alcoolice. Inculpatul Axinte Victor a recunoscut doar in mod indirect conducerea autoturismului implicat in accidentul mortal de circulatie", se arata in rechizitoriu



La doua zile dupa trimiterea in judecata a avocatului Victor Axinte, apar noi detalii despre ceea ce s-a intamplat in noaptea de 22/23 martie 2017. Pentru a verifica pas cu pas ceea ce s-a intamplat in seara respectiva, procurorii au audiat inclusiv chelnerii de la restaurantul La cumatru, din Bucium. Anchetatorii au incercat sa stabileasca cu exactitate cat alcool a consumat avocatul inainte de urca la volanul autoturismului sau, Toyota Corolla.



La audieri, Victor Axinte a sustinut ca inainte de a urca la volan a consumat cinci-sase pahare cu vin amestecat cu apa minerala. Pentru ca este greu de crezut ca din cinci-sase pahare cu sprit sa ajunga la o alcoolemie de peste 2 la mie, anchetatorii au incercat sa verifice consumul real de alcool. Daniela Celpan, prietena lui Victor Axinte, a fost audiata in calitate de martor. Aceasta a confirmat povestea spusa de Victor Axinte, in sensul ca ar fi baut doar cinci-sase pahare de vin indoit cu apa.



De asemenea, a fost audiat si prietenul lui Axinte, cel care isi sarbatorise ziua acolo. Avand in vedere ca toata lumea a consumat alcool, nimeni nu a putut spune cu exactitate cat s-a batut.



Astfel, s-a ajuns in situatia de a fi audiata chelnerita care i-a servit in seara respectiva. Alexandra G. a sustinut la audieri ca nu stie cat a baut Axinte in mod separat fata de ceilalti petrecareti, insa a pus la dispozitia anchetatorilor bonul de consumatie cu intreaga cantitate de bauturi consumate in seara respectiva: 250 ml tuica, 100 ml de Campari, 50 ml whisky, 3 litri de vin Sauvignon Blanc, 4 litri de Busuioaca de Bohotin, 500 ml de vin Merlot. Aceste cantitati au fost baute cu o ora inainte de accident, de intregul grup de petrecareti.



Varianta cea mai simpla: "nu pot recunoaste ceva ce nu-mi amintesc!"



In ceea ce priveste recunoasterea facuta la audieri, Victor Axinte a recunoscut doar consumul de alcool, nu si uciderea celor doi tineri aflati in masina care se afla la semafor la Granit. Astfel, avocatul a lasat deschisa o posibilitate pe care nu a luat-o nimeni in calcul pana la acest moment - sa nu fie fost el la volan.



Nu a vrut sa recunoasca ca a condus el masina pana in momentul impactului. Pe camerele de supravhere din curtea restaurantului se vede cum a urcat la volan, insa camerele care au surprins momentul accidentului nu mai arata cu exactitate daca el sau prietena lui se afla la volan. In acest context, Axinte sustine ca nu stie sigur daca a comis accidentul sau nu.



"Cu ocazia audierii, inculpatul Axinte Victor Ion a avut o atitudine partial sincera, recunoscand consumul moderat de bauturi alcoolice. Inculpatul Axinte Victor a recunoscut doar in mod indirect conducerea autoturismului implicat in accidentul mortal de circulatie, afirmand ca nu mai tine minte nimic din momentul in care se afla in incinta restaurantului unde a petrecut. In cuprinsul declaratiei, inculpatul a sustinut ca nu mai stie ce s-a intamplat, nu mai are nicio amintire, nu stie cum a ajuns la volanul autoturismului sau si nu-si poate explica nici viteza autoturismului si nici producerea accidentului. De asemenea, inculpatul Axinte Victor Ion a afirmat ca s-a trezit in jurul orei 4 dimineata, la Spitalul Sf. Spiridon Iasi, iar prietena sa Celpan Daniela i-a povestit ca a comis un accident si a ucis un om", se arata in rechizitoriul finalizat intr-un termen record de procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Iasi.