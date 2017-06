Procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism () Iasi au incheiat un acord derecunoastere a vinovatiei cu Liliana Melania Botez, o contabila acuzata ca a participat la furtul banilor dintr-un proiect de aproximativ un milion de Euro.In urma acestui acord de recunoastere,a recunoscut toate acuzatiile in schimbul unei pedepse de doi ani decusub supraveghere. Pe data de 14 decembrie 2016,a parafat acest acord de recunoastere trimis pe masa judecatorilor de procurorii de laUlterior, procurorii de la DNA Iasi s-au razgandit cu privire la acestsi au contestat decizia judecatorilor de la Tribunal. Astfel, dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iasi. Ieri, judecatorii au admis contestatia facuta de procurori si au desfiintat acordul de recunoastere."În baza art. 488 alin. 4 lit. b) Cod de procedura penala, admite apelul declarat de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial împotriva sentintei penale nr. 241/14.02.2017 pronuntate de Tribunalul Iasi, în dosarul nr. 7015/99/2016, pe care o desfiinteaza în integralitate. Rejudecând cauza, in baza art. 485 alin. 1 lit. b) Cod de procedura penala, respinge acordul de recunoastere a vinovatiei, încheiat în dosarul de urmarire penala nr. 150/P/201", se arata in decizia de ieri a magistratilor. In acelasi dosar s-a regasit in aceeasi situatie si un alt acuzat, respectiv Georgeta Cataram, dirigintele de santier.Este vorba de aproximativ un milion de euro, iar procedura de licitatie si de cheltuire a banilor ar fi fost gresita din start de catre Gabriela Dobrea, directoarea liceului. Asta este vioara intai din acest dosar. Liliana Melania Botez era contabilul sef al liceului, iar prin semnatura ei au trecut toti banii. Procurorii de la DNA Iasi sustin ca printr-o hotarare de Guvern, in anul 2007, a fost aprobata repartizarea sumei de 151.206.000 lei de lacatre bugetele locale."Suma fusese prevazuta în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unorde edificare sidescolare la unitatile de învatamânt preuniversitar. În acest context, în perioada 2007-2008, Liceului Tehnologic «Haralamb Vasiliu» din orasul Podu Iloaiei, judet Iasi, prin mai multe hotarâri de guvern, i-a fost aprobata repartizarea sumei totale de 4.530.000 lei. În acest context, la data de 10 decembrie 2007, prin procedura de atribuire a contractului deprin licitatie deschisa având ca obiect «Reabilitarea si modernizarea campusului scolar de la Grupul scolar Haralamb Vasiliu", a fost desemnata câstigatoare societatea administrata de inculpata Gabor Maria»", au explicat procurorii de la DNA Iasi.Anchetatorii sustin ca, incepand cu data de 21 decembrie 2007, adica a doua zi dupa incheierea contractului cu societatea administrata de Maria Gabor, directorul liceului a semnat mai multe documente care nu erau conforme cu realitatea.De exemplu, a confirmat centralizatoarele valorilor realizate si situatiile de lucrari aferente facturilor emise de societate, în conditiile în care o parte din lucrari nu erau efectuate. De asemenea, in calitate de ordonator principal de credite, a dispus efectuarea platilor catre societatea respectiva, desi lucrarile nu erau gata. Aceasta situatie s-a prelungit pana pe data de 19 decembrie 2008.