Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In urma cu doua zile, magistratii de laau decis sa acorde statutul de martor amenintat unei persoane care a acceptat sa dea declaratie si sa ofere detalii importante despre activitatea infractionala a retelei. Din momentul in care a fost audiat in prima faza de procurori si pana in prezent, cand ar fi trebuit sa fie audiat in fata instantei de judecata, martorul s-a simtit amenintat de catre membrii gruparii si a refuzat sa mai vina in fata instantei pentru a depune marturie.Astfel, a cerut statutul de. In urma cu doua zile, judecatorii au decis sa-i acorde acest statut si au decis sa-l audieze de la distanta, printr-un sistem de, cu vocea si imaginea distorsionata. Dosarul vizeza activitatea unei retele care se ocupa cu traficul de persoane.In rechizitoriul procurorilor se arata ca membrii retelei racolaucare proveneau din, le promiteau locuri de munca bine platite, dupa care le obligau sa se prostitueze. Procurorii sustin ca reteaua era formata din urmatoarele persoane: Robert Neagu, Costache Andrei Roman, Nixen Neagu, Ana Neagu si Valeriu Nastasia. Primii doi mentionati sunt arestati preventiv, iar al treilea se afla in arest la domiciliu."În cauza exista suspiciunea rezonabila ca, în perioada 2011-2016, pe raza municipiului Iasi s-a constituit unorganizat initiat de catre inculpatul(arestat în vederea extradarii în Italia), având ca scop racolarea, transportul, cazarea sitransfrontaliera a unui numar de 6 persoane vatamate, cu vârste cuprinse între 15 si 17 ani, si 24 persoane vatamate majore, care proveneau din familii defavorizate, cu un grad redus de instructie, într-o stare materiala extrem de precara, cu diferite vulnerabilitati. În perioada 2011-2016, inculpatul Costache Raj a coordonat si a supravegheat în permanenta întreaga activitate infractionala dea tinerelor minore si majore, cazarea, transportul si exploatarea acestora în, Roma, si totodata a coordonat, racolat si exploatat sexual persoanele vatamate pe teritoriul municipiului", au precizat procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism () Iasi, in referatul prin care au cerut arestarea celor trei mentionati."La grupul initiat de catre inculpatul Costache Raj a aderat inculpatul Neagu Robert, care se ocupa de derularea actelor de recrutare, cazare, transport si exploatare sexuala a tinerelor, inculpatul Bobocel Constantin (decedat într-un accident de masina în cursul urmaririi penale), si inculpatii Neagu Robert, Neagu Nixen si Roman Costache Andrei, care au avut rolul de a racola tinere minore si majore, de a le caza la domiciliile lor sau în apartamente închiriate pe raza municipiului Iasi", au completat procurorii DIICOT Iasi.Fetele erau racolate sub promisiuni false ca vor fi angajate in baruri si ca vor castiga sume mari de bani.