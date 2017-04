Rasturnare de situatie la Astra. Marius Sumudica ar putea ramane la echipa. "Negocierile au început"

, presedintele Astrei, a participat ieri la tragerea la sorti a semifinalelor Cupei României. Oficialul campioanei a vorbit despre dubla întâlnire cu Poli Timisoara din cadrul acestei competitii, dar si despre situatia antrenorului. Coman spune ca negocierile de prelungire a contractului au fost demarate si ca patronul Niculae îi ofera credit în continuare tehnicianului de 46 de ani. Conform tragerii la sorti care a avut loc azi la Casa Fotbalului a fost stabilit programul semifinalelor Cupei României. CS U Craiova va întâlni FC Voluntari, în timp ce Astra Giurgiu va întâlni pe ACS Poli Timisoara."Cu Rica (n.r. Adrian Neaga, presedinte ACS Poli Timisoara) am venit împreuna, am fost soferul lui. Ne astepata un meci greu, e o competitie aparte, ne dorim sa o câstigam. Important este sa trecem de Timisoara, asa am zis ca si în play-off vom fi pe primul loc, momentan ne gândim la meciul de azi si cel cu Timisoara din Cupa. Este o competitie pe care si-o doreste fiecare echipa angrenata în", a declarat Coman.