RATATII presei iesene dau lectii de SUCCES in jurnalism! IATA de ce tinerii nu mai aleg o asemenea CARIERA

Alexandru Lazescu

penibil ceea ce au incercat membrii Asociatiei Studentilor Jurnalisti (ASJ) din Iasi, desigur manipulati de un personaj dovedit ca nu a fost capabil sa-si termine studiile la timp, anume unul dintre falsii deontologi ai presei, Alexandru Lazescu! Concret, acestia au lansat cu mare tam-tam o invitatie catre studentii de la Jurnalism (in principal de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza - n.r.) dar si pe cei interesati de domeniul comunicarii, sa participe la cea de-a II-a editie, a asa-ziselor întâlniri intitulate jenant "Zilele Jurnalismului Local".





Citeste si : EXPLOZIV! Procurorii DNA ar trebui sa cerceteze achizitiile facute de Andi Lazescu si Dan Radu la TVR



Trist si elucubrant este ca, Lazescu a fost invitat si la dezbaterea (derulata duminica, 9 aprilie 2017 - n.r.) ce a avut ca tema, curios "Presa pe hârtie si Presa pe internet". Toate acestea in contextul in care, pompos si mincinos, organizatorii au transmis ca au drept invitati jurnalisti cunoscuti din presa locala, profesori si studenti. Mai mult, au tinut sa arate ca: "prin organizarea acestui proiect se doreste orientarea studentilor catre ramurile importante ale mass-mediei locale: presa scrisa, radio si televiziune".



Citeste si : Asta inseamna deontologie?! Ziarul de Iasi merge la doua capete: unii cu Bodea, altii il sustin pe Chirica - FOTO

Este de-a dreptul hilar siceea ce au incercat membrii Asociatiei Studentilor Jurnalisti (ASJ) din Iasi, desigur manipulati de un personaj dovedit ca nu a fost capabil sa-si termine studiile la timp, anume unul dintre falsii deontologi ai presei, Alexandru Lazescu! Concret, acestia au lansat cu mare tam-tam o invitatie catre studentii de la(in principal de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza - n.r.) dar si pe cei interesati de domeniul comunicarii, sa participe la cea de-a II-a editie, a asa-ziselor întâlniri intitulate jenant "Zilele Jurnalismului Local".Trist si elucubrant este ca, Lazescu a fost invitat si la dezbaterea (derulata duminica, 9 aprilie 2017 - n.r.) ce a avut ca tema, curios "Presa pe hârtie si Presa pe internet". Toate acestea in contextul in care,si, organizatorii au transmis ca au drept invitati jurnalisti cunoscuti din presa locala, profesori si. Mai mult, au tinut sa arate ca: "prin organizarea acestui proiect se doreste orientarea studentilor catre ramurile importante ale mass-mediei locale: presa scrisa, radio si televiziune".

De asemenea, in frunte cu Lazescu, evenimentul a fost anuntat ca are drept scop principal "îmbunatatirea relatiei dintre jurnalisti si bloggeri, împartasirea de experiente, sfaturi, impresii sau idei între studenti si profesori". Asadar, tocmai personajele gen Alexandru Lazescu, individ ce a bagat in faliment inclusiv postul national de televiziune, cel care prin modul in care s-a comportat cu studentii de la Jurnalism (ai departamentului de la Facultatea de Litere a UAIC - n.r.), a dus totul la un esec total pe aceasta meserie, atat la nivel local cat si national!



Tocmai de aceea, se pune o intrebare de bun simt si deontologica: de ce, tocmai o persoana ce a dus la indepartarea tinerilor de presa, a esuat si a falimentat in mod evident orice proiect media in care a fost implicat, este chemat sa dea lectii! Tocmai din acest motiv, Lazescu si acolitii sai gen Toni Hritac, Dan Radu sau Claudiu Raus de la Ziarul de Iasi, au ajuns la nivel de disperare avand in vedere ca sunt in cadere libere atunci cand vine vorba de topul audientelor respectiv al exodului tinerilor care si-ar dori sa devina jurnalisti.