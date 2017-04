• Este una dintre cele mai ferme actiuni ale procurorilor ieseni impotriva celor care defriseaza padurile in mod ilegal • Pe de alta parte, acuzatii din acest dosar vin cu raspunsuri halucinante: trebuie sa taie in continuare copacii pentru a se putea prezenta la procesul in care sunt acuzati tocmai de taiere ilegala de arbori • Mai nou, taietorii de arbori baga la inaintare minori care nu raspund penal



taieri masive de arbori. Situatia era de-a dreptul alarmanta avand in vedere ca peste 20 hectare de padure erau intr-un real pericol.



Reteaua care activeaza in zona Tibana taia fara nicio mila, zi si noapte. A ras pus si simplu peste 12 hectare. Cel mai mult se fura dintr-o padure privata, insa hotii activeaza pe timp de noapte oriunde vad cu ochii. Anul trecut, au fost arestate preventiv nu mai putin de noua persoane in acest dosar. In total, 27 de acuzati au fost trimisi in judecata pentru ca ar fi taiat peste 30.000 de arbori din padurile din zona localitatii Tibana.



Ulterior, dupa ce a inceput procesul, acuzatii s-au apucat din nou de taiat arbori in mod ilegal. Chiar si cei care au iesit din arest n-au inteles nimic din aceasta experienta si s-au apucat din nou de taiat copacii. Culmea este ca unul dintre acuzati a venit in fata instantei de judecata si a sustinut ca el se grabeste sa ajunga acasa sa mearga din nou in padure pentru a taia copaci in mod ilegal. De aceasta data, a motivat ca are nevoie de bani pentru a sustine tocmai procesul in care este judecat pentru infractiunea de taiere ilegala de arbori.



Folosesc minori atunci cand vine Politia



Constantin Vezeteu, care a fost pus de proprietarii padurilor respective sa pazeasca proprietatea. Numai ca el le-a spus tuturor, inca din anul 2009 ca este proprietarul padurii si ca toti cei care vor sa taie de acolo trebuie sa-i plateasca lui o taxa speciala. Taietorii de lemene cunosc foarte bine zona si de fiecare data cand afla de prezenta organelor de politie, abandoneaza tot in padure si fug. Mai nou, dupa descinderile de anul trecut, oamenii se asteapta oricand la noi perchezitii si atunci nici macar nu-si mai tin drujbele acasa.



Mai mult, in padure cheama minori care sa aiba grija de animale si de carute pentru ca acestia din urma nu pot fi trasi la raspundere penala. Dupa ofensiva procurorilor de anul trecut, in urma cu cateva zile, au avut loc noi descinderi atat in padurile defrisate, cat si acasa la suspecti. De asemenea, au fost surprinse in flagrant anumite tranzactii de lemne. Mai mult, hotii nici macar nu mai fura tot ce taie. Fura doar partea mai buna din copaci, adica segmenul mai gros, de langa radacini.



Resturile sunt abandonate acolo. In noua actiune a procurorilor au fost puse sub acuzare inca noua persoane pentru care s-au cerut mandate de arestare preventiva: Marius Constantin Petrea, Florin Razvan Petrea, Robert Constantin Perju, Bogdan Vasile Perju, Marius Ionut Perju, Gheorghe Dan Florea, Nicu Florea, Neculai Andrei Tudorache si Neculai Cucu.





