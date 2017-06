Monica Pop nu vrea nici in ruptul capului sa faca pace cu Adriana Bahmuteanu! Medicul a redeschis procesul cu vedeta de televiziune.

Monica Pop a cerut apel la procesul pe care l-a pierdut cu Adriana Bahmuteanu, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Bucuresti. Primul termen a fost deja stabilit in a doua jumatate a lunii septembrie. La „fond”, Monica Pop a solicitat despagubiri de 30.000 de euro Adrianei Bahmuteanu, pe motiv ca a jignit-o in direct, la tv.

Scandalul a inceput anul trecut, dupa ce Silviu Prigoana a povestit ca se sfatuieste cu Monica Pop in legatura cu sanatatea copiilor ei. El a mai spus ca unul dintre cei mici are o deviatie la un ochi, pe care Monica Popa descoperit-o si ca o sfatuieste pe Bahmu sa aiba grija de aceasta problema.

Cateva zile mai tarziu, Adriana a profitat ca Monica Pop se afla intr-un studio de televiziune si a sunat, facand-o pe aceasta cu ou si cu otet. „Mi s-a spus ca Monica Pop isi da cu parerea despre copiii mei. Nu vreau sa vorbeasca despre copiii mei, vreau sa-si vada de viata ei privata (...). Doamna Monica Pop este un simplu medic oftalmolog, nu e psihiatru, nu e doctor de suflete”, a spus Adriana Bahmuteanu.

Ulterior, lucrurile au degenerat in studio, iar Bahmu s-a trezit chemata in instanta. In luna octombrie a anului trecut, ea a fost anuntata ca avocata ei ca a castigat procesul, insa medicul a facut apel. Telenovela continua!