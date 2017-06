Razboi total la PSD. Dezvaluiri incendiare ale primarului Mihai Chirica despre Liviu Dragnea

Mihai Chirica

Criza politica de la nivel central are urmari si la Iasi. Desiala decis excluderea din partid a premierului Sorin Grindeanu, acesta are in continuare parte de. Unul dintre acestia este Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi. Chirica si-a exprimat public sustinerea pentru Sorin Grindeanu si l-a pus din nou la colt pe Liviu Dragnea, liderul PSD.Chirica a fost indepartat de la sefia filialei judetene a PSD Iasi dupa s-a pozitionat impotriva liderilor de la centru si a cerut abrogarea Ordonantei 13.Dupa tot acesta aratat case comporta ca un dictator si ca acesta reuseste sa distruga formatiunea, dar si tara. In aceste conditii, edilul Iasului a trimis o scrisoare deschisa membrilor Comitetului Executiv al PSD in care a cerut sustinerea lui Grindeanu. In plus, Mihai Chirica a aratat ca Dragnea este o persoana iresponsabila care trage tara in jos prin actiunile sale."Asa cum m-am exprimat public în numeroase rânduri, îl sustin ferm pe domnulsi Guvernul PSD-ALDE pe care acesta îl conduce în vederea punerii în aplicare a programului de guvernare ales de români în decembrie 2016. Consider, însa, ca pentru a obtine rezultatele dorite de români, Guvernul Grindeanu trebuia sa fie sprijinit politic, în special de catre conducerea partidului, prin Comitetul Executiv National si parlamentarii PSD. Aceste opinii pe care le-am facut publice nu se bazeaza pe o relatie personala cu domnul Sorin Grindeanu si nici pe vreun complot împotriva conducerii partidului. Ca, înteleg foarte bine deficientele si problemele guvernarii. Noi, membrii PSD, si în special reprezentantii conducerii partidului, trebuie sa întelegem cu totii ca responsabilitatea noastra în aceste momente nu este doar una politica si personala, ci una publica si morala, fata de cetatenii României", a mentionat Mihai Chirica.Un alt scandal iscat la Iasi a fost facut si de Oviu Laicu, poate cel mai slab director care l-a dat vreodata organizatia judeteana a PSD Iasi. Laicu, actual director la Directia Regionala de Drumuri si Poduri, l-a catalogat pe Chirica drept propagandist, desi el a facut numeroase gafe in calitate de politician."Toata lumea stie ca organizatia municipala a PSD Iasi a fost impusa de Mihai Chirica. A fost un simulacru de democratie interna, dovada fiind si obedienta actualei conduceri a organizatiei fata de Chirica Mihai, de cateva luni doar un simplu membru de partid. O organizatie de partid, cum este cea municipala, nu mai trebuie confiscata de o persoana care face jocurile propagandei anti-PSD. In delirul sau impotriva partidului care l-a facut primar, Mihai Chirica se inchipuie un fel de victima politica. Nu-i barbateste sa te dai victima. In realitate, Mihai Chirica este deocamdata un ratat politic", a afirmat Ovidiu Laicu.In replica, edilul Iasului a aratat ca Laicu a dovedit ca este un personaj incompetent care a fost dat afara de pe unde a lucrat. "Cine este Ovidiu Laicu? Aceeasi persoana care a lucrat la Citadin SA si care a fost data afara pentru incompetenta? Prefer sa nu comentez actiunile sale", a mentionat Mihai Chirica.Daca Mihai Chirica a sarit la gatul lui Liviu Dragnea, conducerea PSD Iasi are alta parere. Maricel Popa, presedintele interimar al PSD Iasi a mentionat ca filiala sustine programul de guvernare al partidului si ca este alaturi de conducerea partidului si implicit de Liviu Dragnea. In plus, Popa sustine ca Mihai Chirica incearca sa destabilizeze filiala cu orice pret."Catalogam drept inacceptabila pozitia unui membru PSD care încearca sa destabilizeze organizatia ce l-a sustinut în obtinerea mandatului de primar. De altfel, Mihai Chirica s-a remarcat în ultima perioada numai prin iesirile publice împotriva conducerii PSD. Aceasta atitudine conduce la o stare de tensiune si de frustrare în rândul membrilor organizatiei de la Iasi", a precizat Maricel Popa, liderul interimar al PSD Iasi.Intre Maricel Popa si Mihai Chirica s-a iscat un scandal urias in ultimele luni, fiecare avand viziuni diferite despre sefii centrali ai PSD. "Mihai Chirica este la ora actuala cel mai bun reprezentant al opozitiei de la Iasi, cu toate ca domnia sa afirma ca este si va ramâne membru al PSD. Observam ca în opinia sa tot ceea ce înseamna actualul PSD este rau, doar grupul din care face parte dumnealui reprezinta binele. De tirada criticilor nu au scapat nici colegii cu statute vechi în PSD Iasi carora Mihai Chirica îsi permite sa le dea lectii de moralitate si competenta", a mai spus