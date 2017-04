Razbunare in stil mafiot intre rromii din Podu Iloaei. Un barbat a fost ucis, iar altul calcat cu masina

in stil mafiot intre rromii dins-a petrecut duminica seara, in jurul orei 20:00. Mai multi indivizi care se cunosteau intre ei s-au luat la cearta, cel mai probabil pe fondul consumului excesiv de alcool. Tintele au fost doi frati, care erau implicati si ei inUlterior, victimele au incercat sa fuga de agresori, dar acestia au pornit cu masinile pe urmele lor. Unul dintre cei doi tineri a fost acrosat de un autoturism, iar celalalt a fost ajuns din urma, agresorii coborand din masina si s-au napustit asupra lui. Dupa ce l-au pus la pamant, atacatorii l-au batut cu pumnii si picioarele, iar unul dintre ei l-a intepat cu un obiect ascutit, rana dovedindu-se a-i fi mortala."Cei implicati in conflict sunt rromi. Am inteles ca doi dintre ei sunt recidivisti. Inca nu cunosc de la ce a izbucnit scandalul. Nu-mi explic cum de agresorul care l-ar fipe unul dintre ei a reusit acest lucru. Este bolnav de parkinson. Prea multe detalii inca nu am momentan", a precizat Constantin Gabi Istrate, edilul localitatii.La fata locului au intervenitsi, dar si echipaje medicale. In cazul tanarului injunghiat, medicii nu au putut decat sa declare decesul. Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Agresorii au fost retinuti si audiati ieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi pentru audieri.

Conflictul dintre familiile Tarsu si Serban este unul mai vechi. Anterior acestui conflict, una dintre victime numita, l-a ucis pe fratele lui, unul dintre atacatori.In seara zilei de 2 aprilie, Tarsu Daniel impreuna cu cinci prieteni de-ai sai, veneau dinspre Gara din Podu Iloaiei catre strada principala, acestia aflandu-se intr-un autoturism marca Volkswagen Polo condus de. Pe drum au observat un grup de indivizi in care se aflau si cele doua victime, Serban Dumitru Vasile si. La acel moment, Tarsu Daniel si Pricop Florin s-au hotarat sa isi faca singuri dreptate. Soferul autoturismului a calcat pedala de acceleratie si a intrat puternic in grupul de patru persoane. In urma impactului a reusit sa-l raneasca grav pe Serban, care nu a mai putut sa se ridice de la pamant, si pe Sava, care a incercat sa fuga mai departe. In acest timp, toti indivizii din masina au pornit pe urmele lui fiind inarmati pana in dinti.In cele din urma au reusit sa-l prinda, moment in care Tarsu Daniel l-a injunghiat de mai multe ori cu o secera in zona toracelui, iar ceilalti l-au lovit violent cu batele. Ranile cauzate i-au fost fatale, neavand sanse de supravietuire.Cei sase inculpati au fost prezentati ieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi pentru audieri, in urma carora Pricop Florin a fost acuzat pentru tentativa la omor calificat, iar Tarsu Daniel pentru omor consumat simplu. Cei doi au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.