Razvan Marin este unul dintre jucatorii pe care Standard Liege "mizeaza enorm" în noul sezon

Razvan Marin

este unul dintre fotbalistii pe care"mizeaza enorm" în noul sezon, afirma ziarul La Derniere Heure. "În România, presa nu înceteaza cu elogiile" în privinta lui Razvan Marin, care "este menit sa devina unul dintre stâlpii echipei", scrie cunoscutul ziar belgian."Este si ceea ce se asteapta la Standard din partea tânarului mijlocas de 21 de ani. Venit discret în luna ianuarie, Marin a dovedit de câteva ori ca are unurias. Acesta nu a fost exploatat pe deplin din simplul motiv canu mergea.În acest sezon însa, sub impulsul lui Ricardo Sa Pinto (noul antrenor al echipei - n.r.), Marin ar putea avea un nou statut", comenteaza cotidianul.Acesta îl trece pe Marin în rândul jucatorilor în care "conducerea clubului crede enorm". Pe aceasta lista mai sunt fundasul Christian Luyindama, mijlocasii Jerome Deom si Bope Bokadi si atacantul Ryan Mmaee.Internationalul român are 18pentru echipa belgiana, zece dintre ele ca titular, si a marcat doua goluri. Standard Liege a avut un sezon foarte slab si a ratat calificarea în play-off-ul pentru primele locuri.