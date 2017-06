REACTIA ieseanului Tudorel Toader dupa expulzarea Guvernului Grindeanu

Tudorel Toader a declarat joi dimineata ca va asigura interimatul pana pe 30 iunie, cand demisia depusa de acesta devine irevocabila. De asemenea, acesta a dat garantii ca „nu exista nicio intarziere pe legile justitiei”.

„Tot timpul eu am spus urmatorul lucru. Voi asigura interimatul, imi voi indeplini atributiunile pe care le am pana in ultimul minut de mandat. (...) Eu personal mi-am depus demisia pe 15 iunie, devine irevocabila pe 30 iunie. Inseamna ca dupa 30 iunie eu nu mai pot retrage demisia, dar nu inseamna si o incetare a mandatului, a interimatului. Mandatul inceteaza efectiv la momentul decretului de incetare a functiei si de numire al unui alt ministru al justitiei. (...)”, a spus Tudorel Toader.

Tudorel Toader a mai afirmat ca miercuri a avut o intrevedere cu Calin Popescu Tariceanu cu care a discutat despre „doua probleme punctuale”.

„Ieri am avut o intrevedere cu dl presedinte Tariceanu si am discutat doua probleme punctuale. Prima problema s-a referit la concursul dintre efectele juridice pe care le produce demisia unui ministru si efectele juridice pe care le produce motiunea de cenzura, care a fost adoptata. A doua tema a fost referitoare la stadiul legilor justitiei, a procesului legislativ in general. (...) Cu privire la legile justitiei nu exista nicio intarziere”, a mai spus Tudorel Toader.