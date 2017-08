Reactia Inspectiei Judiciare, dupa anuntul lui Tudorel Toader

Inspectia Judiciara a reactionat la scurt timp dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus ca institutia sa treaca in subordinea ministerului Justitiei. Apreciem intentia ministrului justitiei de a consolida independenta Inspectiei Judiciare fata de Consiliul Superior al Magistraturii. Aceste modificari sunt in acord cu pozitiile pe care Inspectia le-a avut in decursul timpului legate de necesitatea unei autonomii reale a Inspectiei Judiciare.", au declarat oficiali ai Inspectiei Judiciare pentru Stiri pe surse.

"Inspectia Judiciara trece la ministerul Justitiei. In multe tari, Inspectia Judiciara este la ministerul Justitiei, respectand independenta si autonomia pe care o are. Nu intra sub coordonarea factorului politic. Eventual, exista si o solutie mai radicala, de autonomizare, o institutie separata a statului roman, dar nu coordonata de CSM. Daca avem in Romania 7000 de magistrati, avem 70 de membri la Inspectia Judiciara. Faceti proportia. Ei au un rol foarte important, iar aceasta competenta de a verifica activitatea magistratilor vine ca o alta forma de asigurare a independentei.", sustinea Tudorel Toader in cadrul unei conferinte de presa privind modificarile la Legile Justitiei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.