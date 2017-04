Reactia lui BASESCU dupa ce America a ATACAT Siria

Atacul SUA asupra unei baze aeriene din Siria transmite, in primul rand, un semnal ca Statele Unite nu sunt dispuse sa abandoneze Orientul Mijlociu in mainile Rusiei, si, pe de alta parte, 'nu face decat sa inchida gura' celor care prevesteau "marea prietenie" Trump-Putin, a declarat fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, vineri, pentru Agerpres. Este in primul rand un semnal ca Statele Unite nu sunt dispuse sa abandoneze in mainile Federatiei Ruse Orientul Mijlociu. In al doilea rand, atacul din aceasta noapte impotriva bazei aeriene din Siria nu face decat sa inchida gura acelora care prevesteau marea prietenie Trump-Putin. Si, nu in ultimul rand, actiunea din aceasta noapte, din aceasta dimineata, arata cine este stapanul", a declarat Traian Basescu.











Fiind intrebat daca astfel de atacuri vor continua, fostul presedinte a afirmat:"Daca va fi nevoie".

"Deci, Statele Unite nu vor face uz de capacitatea pe care o au in Mediterana si in Golful Persic sa loveasca Siria, dar cu certitudine arata ca nimeni nu poate miza pe toleranta SUA".

Statele Unite au lansat rachete de croaziera contra unei baze aeriene din Siria, au declarat oficiali americani citati de Reuters, ca raspuns la atacul chimic pentru care Washingtonul invinuieste fortele presedintelui sirian Bashar Al-Assad. Unul dintre oficiali a precizat ca mai mult de 50 de rachete de croaziera Tomahawk au fost trase de pe distrugatoare ale marinei americane din estul Mediteranei impotriva mai multor tinte din baza "Shayrat".