Reactia Politiei Romane in scandalul lui Cristian Boureanu: "Era in legitima aparare"

Politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei care l-a lovit pe Cristian Boureanu era in legitima aparare si avea dreptul sa o faca in baza legii 218 /2002 de functionare a Politiei Romane, au declarat, pentru AGERPRES, surse politienesti.

Potrivit surselor mentionate, politistul a reactionat imediat dupa ce a fost lovit de Boureanu in zona inghinala.

"Politistul a ripostat cand Boureanu l-a lovit in zona inghinala, instinctiv, ca sa se apere. El nu mai stia daca mai da sau nu mai da Boureanu. Este o durere infioratoare cand esti lovit in acea zona a corpului si, va dati seama, colegul meu avea si degetele fracturate de Boureanu in portiera masinii. Reactia a fost imediata, nu la mult timp dupa ce a primit lovitura si nu se poate spune ca a fost vreo razbunare", au subliniat sursele citate.

Conform acestora, politistul poate folosi forta pentru imobilizarea unui agresor si in legitima aparare poate face uz chiar de armamentul din dotare, asa cum reiese din articolul 34 al legii.

Scandalul rutier in care a fost implicat fostul deputat Cristian Boureanu a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand politistii rutieri au oprit pentru un control de rutina masina in care acesta era pasager, in zona dintre Ambasada Chinei si Restaurantul Pescarus.

In spatiul public au circulat imagini din care ar rezulta ca politistul rutier l-ar fi lovit pe Boureanu, dupa o altercatie.

Sursele din Politie au precizat, pentru AGERPRES, ca Boureanu a inceput neprovocat sa ii jigneasca si sa ii injure pe politisti, iar in prima faza politistul care a facut controlul a dat drumul masinii pentru ca actele soferului erau in regula, insa Boureanu a claxonat si a continuat sa profereze pe geam injurii, din miscare.

Conform surselor, politistul a pornit girofarul si a plecat in urmarirea masinii in care se afla Boureanu, intentionand sa il amendeze pe acesta pe legea 61. Masina cu Boureanu a oprit din nou la Piata Charles du Gaulle, la semnalele politistilor de acolo. Politistul venit din urma i-a cerut atunci lui Boureanu sa se legitimeze pentru a-l amenda pe legea 61, iar in momentul in care fostul parlamentar a deschis portiera, politistul a atins-o. "Nu pui mana pe portiera mea, jegosule", i-ar fi spus Boureanu, potrivit relatarii surselor mentionate, iar apoi a inchis portiera si i-a prins degetele politistului.

Atunci politistul i-ar fi cerut sa coboare lui Boureanu, iar colegul acestuia a chemat inca un echipaj. Conform relatarii surselor din Politie, soferul lui Boureanu s-a retras si a spus ca nu vrea sa asiste la asa discutii, iar apoi domnisoara cu care era fostul parlamentar a trecut din spate peste bancheta la volan si a incercat sa il calmeze pe acesta, iar apoi a inceput sa fie facuta filmarea difuzata in spatiul public.

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis, sambata dimineata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului deputat Cristian Boureanu in dosarul in care este acuzat de ultraj, dupa ce ar fi agresat, vineri, un politist rutier.

Decizia nu este definitiva.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti transmis sambata dimineata AGERPRES, Boureanu fusese retinut pentru 24 de ore in cursul noptii de vineri spre sambata.

Conform surse citate, din referatul cu propunere de arestare preventiva a rezultat ca vineri dimineata, in jurul orei 1,30, Cristian Boureanu, aflat in calitate de pasager intr-un autoturism oprit in trafic de un echipaj de politie rutiera pe Bd. Aviatorilor, in zona restaurantului Pescarus din capitala, s-a manifestat violent la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie rutiera.

Boureanu l-a amenintat pe acesta, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice care pot necesita un numar de 7-8 zile de ingrijiri medicale, mai precizeaza comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Surse din Politie au precizat pentru AGERPRES, vineri, ca Boureanu a fost imobilizat, incatusat si condus la sediul Brigazii Rutiere pentru cercetari. Aceleasi surse au precizat ca Boureanu se afla intr-o stare avansata de ebrietate si ulterior i s-a facut rau, fiind transportat la Spitalul Floreasca.

Fostul parlamentar a fost externat vineri dupa amiaza de la Spitalul de Urgenta Floreasca, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al unitatii medicale, medicul Bogdan Oprita. Cristian Boureanu a fost escortat de organele de ancheta la iesirea din spital.