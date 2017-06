Reactia sefilor PSD Iasi la acuzatile primarului Mihai Chirica

Mihai Chirica

PSD Iasi se delimiteaza in mod categoric de ultimele afirmatii si atitudinea primarului Mihai Chirica cu privire la actuala situatie politica din Romania si din partid.



Catalogam drept inacceptabila pozitia unui membru PSD care incearca sa destabilizeze organizatia ce l-a sustinut in obtinerea mandatului de primar. De altfel, Mihai Chirica s-a remarcat in ultima perioada numai prin iesirile publice impotriva conducerii PSD. Aceasta atitudine conduce la o stare de tensiune si de frustrare in randul membrilor organizatiei de la Iasi.



Inca de la inceput, in calitate de presedinte al PSD Iasi, am sustinut ideea de unitate si sprijin reciproc. Obiectivul nostru este ca Iasul sa beneficieze de cat mai multe fonduri guvernamentale si europene pentru dezvoltare si modernizare. Ne ingrijoreaza faptul ca razboiul lui Mihai Chirica cu Liviu Dragnea si afirmatiile la adresa acestuia afecteaza starea de normalitate pe care incercam sa o imprimam in organizatia de la Iasi. Au fost destule momente tensionate in interiorul PSD Iasi, multe dintre ele generate chiar de Mihai Chirica. Acesta ar fi trebuit sa se preocupe mai mult de problemele orasului si de bunastarea iesenilor. Nu ne mai permitem alte conflicte. Acest lucru ar putea avea repercusiuni asupra iesenilor. Scopul nostru este sa ducem la indeplinire programul de guvernare local promis iesenilor in campania precedenta.

Mihai Chirica este la ora actuala cel mai bun reprezentant al opozitiei de la Iasi, cu toate ca domnia sa afirma ca este si va ramane membru al PSD.



Observam ca in opinia sa tot ceea ce inseamna actualul PSD este rau, doar grupul din care face parte dumnealui reprezinta binele. De tirada criticilor nu au scapat nici colegii cu statute vechi in PSD Iasi carora Mihai Chirica isi permite sa le dea lectii de moralitate si competenta.



In alta ordine de idei, afirm cu tarie ca la Iasi exista un singur PSD. Nu pot sa accept faptul ca presedintele PSD Iasi nu a fost consultat sau nici macar informat despre pozitia Organizatiei Municipale cu privire la sustinerea manifestata fata de Sorin Grindeanu. Vom avea imediat discutii cu membrii organizatiei municipale pentru a vedea daca acesta este intr-adevar punctul de vedere al tuturor membrilor din organizatia municipala.



Totodata, vom avea consultari cu primarii, parlamentarii si presedintii de organizatii din judetul Iasi cu privire la starea de fapt existenta, a afirmat Maricel Popa, Presedintele Organizatiei Judetene Iasi a PSD.