"Recompensa" pentru titlu: Florin Bratu va fi selectionerul Romaniei U18

Florin Bratu

promite sa fie unde top în România! Dupa ce a luat titlul sicu juniorii lui, fostul atacant al nationalei are parte acum de o noua provocare: el ar urma sa fie noul selectioner al României"Sunt discutii si cu Federatia. Am avut discutii, am avut un an foarte bun, îmi da încredere. Vreau înca un an-doi sa ramân la acest nivel, asa e normal.Nu trebuie sa arzi etape importante. Îti dai seama daca ai sau nu potential pentru viitor. Eu am contract pâna la 30 iunie cu Dinamo, dupa care vom vedea. Am vorbit cu domnul, vedem ce se va întâmpla", a spus Bratu, la Digi Sport Matinal."Si la Dinamo se investeste, se fac lucruri importante, iar pustii nu sunt lasati de izbeliste. Am obtinut ceea ce mi-am dorit, o munca foarte grea. Cred ca se vor gasila Dinamo. Exista aceasta problema cu desfiintarea, dar nu s-a luat odefinitiva. Îi multumesc domnului Negoita pentru sprijin, eu am avut toate conditiile pentru a face performanta", a mai afirmat Bratu.Doua trofee a câstigat Dinamo U19 în sezonul competitional 2016-2017: Liga Elitelor si Supercupa României.37 de ani a împlinit antrenorul principal al echipei din stefan cel Mare, Florin Bratu.22 de victorii din 26 posibile, primul loc în clasament, fara înfrângere si un golaveraj impresionant, 126 de goluri marcate si doar 25 primite, au adunat pustii lui Florin Bratu în Seria de Est din Liga Elitelor U19.