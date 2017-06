RECORD NATIONAL! Un primar UDMR ar fi incasat peste 800 de spagi

Caz socant in judetul Bihor! Un primar este acuzat ca din 2006 pana in 2011, in fiecare luna, la salariu, primea de la cei 20 de functionari ai Primariei Salacea o spaga pentru un spor de 350 lei.

Dezvaluirea apartine procurorilor, care au aflat povestea in urma cu doi ani, iar zilele trecute, dupa finalizarea anchetei, au dispus trimiterea in judecata a femeii, pentru un numar record de fapte de luare de mita: 858, informeaza ebihoreanul.ro.

Porsztner Sarolta, 52 de ani, a devenit primarita comunei Salacea in 2004 si a pierdut functia in 2012, cand la alegerile interne ale UDMR colegii au decis sa-l sustina pe Horváth Béla, devenit atunci, la cei 24 de ani ai sai, cel mai tanar primar din Romania.

Afacerile penale ale fostei primarite au iesit la iveala, insa, abia trei ani mai tarziu, in urma unui denunt inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor.

"In calitate de primar al comunei Salacea, in perioada 2004-2012, numita Porsztner Sarolta nu a semnat statele de plata pentru angajatii Primariei decat dupa ce a primit de la fiecare dintre acestia cate 50 lei pe luna, sume obtinute prin santaj si amenintare cu desfacerea contractului individual de munca", se arata in delatiune.

Procurorii au calculat ca in perioada iulie 2006 - octombrie 2011 primarita a incasat 858 spagi, in valoare totala de aproximativ 25.000 lei, motiv pentru care acum a fost trimisa in judecata pentru luare de mita in forma continuata.