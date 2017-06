Marti, 20 iunie 2017, rectorul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" (TUIASI) din Iasi, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, a sustinut un discurs deosebit de interesant in cadrul Colocviului "Proiectii constitutionale asupra Romaniei viitoare", desfasurat in Aula "Carmen Sylva" a universitatii. Evenimentul a avut loc cu prilejul implinirii a 100 de ani dupa ce la Iasi Parlamentul a modificat Constitutia Romaniei. Rectorul TUIASI a invocat, in prelegerea sa, istoria spectaculoasa a unuia dintre cele mai vechi locuri academice din oras.

"Stimati invitati, distins auditoriu,

Ne aflam intr-un moment aniversar unic pentru Romania, unic pentru Iasi. Ne aflam intr-o aula unica in Romania, Aula Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi. Iata ca acum, ca si acum 100 de ani, aici la Iasi, romanii au creat un singur curent, o singura opinie. Atunci, pentru libertatea tarii. Acum, mi-ar placea sa sper, pentru dezvoltarea ei.

Pentru ca lista invitatilor cuprinde personalitati ale culturii, istoriei, dreptului, care cu siguranta ne vor vorbi despre insemnatatea istorica a acelor zile si a acestei aule, cu permisiunea Dvs. va voi prezenta cateva aspecte din istoria acestei magnifice incaperi.

In anul 1997, Ion Agrigoroaie scria, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la inaugurarea Palatului universitar, ca ,,Aula intrece in frumusete Biblioteca, o rotunda impresionanta, ce ar putea cuprinde pana la 500 de persoane, avand in partea dinspre strada o tribuna mareata si peste tot un plafon cu picturi alegorice si simbolizatoare”.

Cum a fost construit acest palat si, implicit, aula ?

La 17 februarie 1888 un incendiu de proportii distruge complet Teatrul National din Copou, principalul teatru iesean. O data fatidica, dar providentiala pentru planurile edililor Iasului de a construi o noua Universitate, care sa-i poata cuprinde pe din ce in ce mai numerosii studenti imprastiati in mai multe locatii in oras. Planul noii constructii este aprobat de catre Regele Carol I in anul 1890. Constructia se dorea monumentala, pe masura primei Universitati din Principatele Unite si va primi numele de Palatul Universitatii. Ne referim la ceea ce astazi reprezinta jumatatea dinpre Copou a Corpului A.

In anul 1891 este contactata casa de arhitectura a lui Louis Blanc, elventian casatorit cu o romanca, unul dintre cei mai apreciati arhitecti in Romania acelor vremuri. Acesta propune pentru Palatul Universitatii un proiect in stil academic eclectic, luandu-si drept model nici mai mult, nici mai putin decat Sorbonna. Proiectul sau este premiat cu medalia de aur la Expozitia de Arhitectura de la Paris. Blanc face echipa cu alti doi arhitecti renumiti, milanezii Giuseppe Trolli si Carlo Scolari. Constructia incepe in anul 1993 si este finalizata in doar 4 ani, sub patronajul lui Take Ionescu, ministru la acea vreme.

Ceea ce impresioneaza si astazi la aceasta constructie nu sunt doar imensa Sala a Pasilor pierduti, in care se intra pe Scara cu Lei, sau monumentala scara de marmura de Carrara care ducea la biroul rectorului Titu Maiorescu si la sala Senat. Frumusetea neasemuita a acestui Palat este conferita mai ales de Aula in care ne aflam, precum si de Biblioteca pe care Louis Blanc o dedica acestei institutii pentru Romania, si care are o legatura atat arhitecturala, cat si emblematica cu Aula. Biblioteca primeste numele celui mai renascentist spirit al Moldovei din secolul XIX, Gheorghe Asachi.

Iar ca respect si recunostinta adusa familiei regale pentru sprijinul acordat in ridicarea acestui lacas de educatie, Aula a primit, la vremea aceea, numele Carmen Sylva.

Intrand in Aula, se pot observa sugestii masonice, imposibil de ignorat, materializate exceptional de hora basoreliefurilor care o inconjoara, reprezentand unul si acelasi personaj: Hermes Trismegistos, zeul alchimiei, al initierii inalte, deci al Cunoasterii. Acest Hermes cu aripile desfacute, incoronat cu laur auriu, are un semn straniu in locul plexului solar, o floare a sufletului care se deschide odata cu spiritul inaltat. Faptul ca Hermes prezideaza asupra celor care iau hotarari in aceasta sala arata aplecarea generatiei de edili ai orasului si de constructori catre o anume implicare masonica constructiva si civilizatoare la Iasi.

Arh. Ana Maria Zup scria in anul 2010: „Prin initiativa lui Take Ionescu, pictarea suprafetelor Aulei a fost realizata de catre doi specialisti austrieci, Drach si elevul sau Muth. Acestia au realizat sub cupola aulei o mare alegorie picturala, infatisand la stanga filosofia si astronomia, apoi medicina (cu un ranit condus de Esculap) si botanica; la dreapta cupolei este reprezentat dreptul, sub figura regelui Carol I, si alaturi jurisprudenta; intre ferestrele aulei se afla pictate simbolic chimia, zoologia si mineralogia.”

Cupola cuprinde o fresca, alegorie a vietii reprezentand Arta, Justitia, Caritatea, Clementa, Religia, Stiinta si, in final Moartea. La intrarea in Aula, pe cupola, se vede un grup cu Stiinta la mijloc pe un tron cu trepte, iar la ultima treapta regele Carol cu sceptrul. Spre dreapta era infatisat Ion Bratianu pe un tron, la picioarele caruia ingenuncheaza taranul roman. In centrul cupolei, pe cercul din jurul turnuletului, se regasesc pictate portretele oamenilor politici sau profesori care au contribuit la intemeierea Universitatii. Pictura a fost realizata la initiativa ministrului G. Marzescu, de doi germani, pentru suma de 18.000 lei.

Pe partea centrala a cupolei Aulei este amplasat un luminator iar perimetral acestuia sunt o serie de 10 medalioane cu personalitatile istorice si culturale intrate in constiinta nationala care au fost considerate simboluri nationale la momentul decorarii. Identitatea nationala era legata de ideea de natiune si de cea de stat-natiune. Sunt reprezentati in medalioane: Mihail Kogalniceanu, Ion Ionescu de la Brad, Mihail Eminescu, Ion Creanga, Alexandru Philipide, Grigore Cobalcescu, Radu Cernatescu, Garabet Ibraileanu, Dimitrie Baldazar, Haralamb Vasiliu.

Decoratia interioara a Aulei (probabil elementele decorative de pe celelalte suprafetele si aria balconului) a fost distruse in timpul razboiului, probabil tot in acea perioada au disparut si picturile pe panza ale Regelui Carol I al Romaniei si Reginei Elisabeta. Nu se mentioneaza maniera de refacere a acestor suprafete decorate si a elementelor de stucatura, care erau probabil in aceeasi situatie, sau cat din ansamblul decorativ anterior s-a recuperat in forma originala.

Trebuie sa mentionez faptul ca prin eforturile proprii ale Politehnicii iesene, eforturi nu doar financiare, cat mai ales interventiile avute la diferite organisme guvernamentale, precum si la Casa Regala, s-a reusit acum circa 4 ani refacerea si repunerea tablourilor initiale cu Regele Carol I si Regina Elisabeta. Picturile actuale din Aula, au fost realizate in 2013 de artistul Mihai Tarasi, profesor la Universitatea de Arte ,,G.Enescu” din Iasi. Pentru realizarea acestora si pentru pozitionarea lor corecta, s-a intreprins o munca de documentare din mai multe surse si s-au consultat mai multe colectii de fotografii, stampe si carti postale.

Tablourile aparute dupa 1945, cu Gheorghe Asachi si...., de altfel foarte reusite, sunt plasate acum la intrarea in Aula.

Jumatatea dinspre centrul orasului a corpului A, cea care acum apartine Universitatii “A.I. Cuza” din Iasi, a fost construita mult mai tarziu, in anii 1934-1937.

Dupa razboi partea veche a palatului universitar (aripa dreapta) a fost reparata, remobilata si extinsa. Sala Pasilor Pierduti a fost placata cu mozaic, iar pentru asigurarea iluminatului au fost instalate candelabre.

In anul 1944, in lunile iulie–august, Biblioteca si Aula Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” au fost afectate cand linia frontului a ajuns in zona Iasi – Chisinau. Reconstructia a durat pana spre sfarsitul anilor ‘50, atunci cand s-a finalizat practic intreaga reabilitare a acestui spatiu. Dupa razboi, a inceput noua campanie de reparatii si de modernizari, care a culminat in 1952 cu ample lucrari de reparatii capitale.

Iar monumentala Sala a Pasilor Pierduti a fost decorata magistral cu picturile lui Sabin Balasa.

Cladirea a suferit avarii grave la cutremurul din 1977 si a fost consolidata in perioada imediat urmatoare. O documentare a acestor avarii este prezentata in expertiza din 1977 a cladirii, efectuata de un colectiv de expertizare apartinand Facultatii de Constructii a Institutului Politehnic Iasi. Aceasta expertiza efectuata imediat dupa cutremur propunea masuri de consolidare pentru fiecare corp separat, in principiu referindu-se la: consolidari provizorii de urgenta a zonelor in care actiunea seismica a solicitat structura pana la limita capacitatii portante; consolidarea primelor doua niveluri la aripile de sud-vest si de nord-vest, executia unui planseu din beton armat peste ultimul nivel la aripa nord, consolidarea salii bibliotecii, subzidiri si latiri ale fundatiilor, inlocuirea cornisei din piatra cu una mai usoara, legarea peretilor cu tiranti metalici si consolidari locale (teseri, injectari, inzidiri). O parte dintre aceste lucrari au fost executate, asa dupa cum rezulta din fotografiile din timpul consolidarilor.

De atunci si pana in prezent, Politehnica ieseana realizat numeroase lucrari de reparatii, expertiza etc., insa fara o activitate coerenta, unitara de consolidare si refacere a cladirii toate sunt doar de redusa si vremelnica eficienta. Studiile noastre au aratat ca reabilitarea partii vechi a Corpului A, cea care apartine Universitatii Tehnice, deopotriva Aula si Biblioteca, necesita fonduri in valoare de 30 mil. euro, imposibil de accesat fara implicarea directa a Guvernului Romaniei.

Revenind la ceea ce ce insemnat Iasiul pentru perioada 1916-1918, putem afirma, fara indoiala, ca acest oras a reprezentat ultimul bastion al unei Romanii prea mici pentru un razboi atat de mare, samburele unei renasteri nationale fara precedent.

Dar, toate trec, toate se uita...se pare ca si rolul providential al Iasiului in acele vremi. Si au demonstrat aceasta toti anii de atunci si pana astazi. In cartea sa „Intre Orient si Occident”, istoricul Neagu Djuvara scria ca pana la inceputul secolului al XX-lea, Iasiul a fost de departe cel mai evoluat oras din Romania (asa cum era la vremea respectiva): arhitectura mai coerenta, mai multe lacasuri de educatie, moda occidentala, multi vorbitori de limbi straine, in principal franceza, totul mult mai elevat decat in alte orase, in principal decat intr-un Bucuresti inca dator obiceiurilor orientale.

Unde ne-am pierdut?... Cand si cine a dorit aceasta unui oras care a insemnat gura de oxigen pentru o intreaga tara aflata in degringolada unui razboi nimicitor.

George Calinescu a petrecut mult timp la Iasi, in perioada interbelica, timp care a fost deosebit de prolific pentru el in redactarea Istoriei literaturii romane. Si, spunea el despre acea perioada traita la Iasi, ca il „ingrozeste zgomotul linistii acestui oras”. Nu cred ca aceasta „liniste” este o calitate. Cred ca este o lipsa. O lipsa pe care si acum o ascundem ultra-eufemistic in „dulcele targ al Iesilor”. Dulce si departe de „locurile zgomotoase”, unde se iau decizii, unde se fac planuri. Iar noi suntem aici doar ca, daca le va mai dori Dumnezeu, vremurile de restriste pentru tara sa se sparga la portile Iasiului.

In acest context, una dintre cele mai frumoase caracterizari ale capitalei moldave, pe care am mai reprodus-o cu alte ocazii si la care tin foarte mult, a facut-o academicianul Ion Simionescu, in cartea Orase din Romania, din 1923, o descriere dureros de valabila si astazi:

„Ca un batran cuminte, Iasiul asteapta mereu o soarta mai buna. A trecut prin toate, zile bune si grele, a ramas inchis in sine.

Nu cunoaste ura nici fata de cei pe care i-a inaltat si apoi il uita. In schimb, intotdeauna primeste cu dragoste pe cei care vin la el. Trecutul i-a fost glorios, se cuvine ca viitorul sa vina la fel.”

Inchei spunandu-va ca acest discurs, poate prea lung, v-a fost tinut de un om de origine din Sibiu, dar pentru care Iasiul a devenit NU al doilea oras, ci orasul de crez, orasul suflet.

De fapt, aceste cuvinte v-au fost rostite de un iesean.

Va multumesc"