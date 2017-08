Recuperarea taxei auto, BLOCATA! Ce DOCUMENT-OBSTACOL a aparut in cale

Recuperarea taxei auto, asa cum s-a angajat Guvernul fata de soferi la inceputul lunii august, ar fi trebuit sa inceapa de la 22 august, termen pana la care Ministerul Mediului si Ministerul Finantelor ar fi trebuit sa aprobe, prin ordin comun, modelul de cerere pe care persoanele care au dreptul la restituirea taxei sunt nevoite sa o depuna la Fisc. Pentru a fi initiat, insa, procesul, soferii trebuie sa depuna cerere la ANAF. In lipsa modelului de cerere, nu poate fi solicitata, inca, restituirea taxei.

In Monitorul Oficial din 7 august, a fost publicata o ordonanta de urgenta a Guvernului care a stabilit un calendar de rambursare pe cale administrativa a taxelor platite de soferi. Acestea trebuie restituite cel tarziu pana in martie 2019. Pentru a fi initiat, insa, procesul, soferii trebuie sa depuna, conform procedurii,o cerere la ANAF. In lipsa modelului de cerere, nu poate fi solicitata, inca, restituirea taxei, potrivit jurnalistilor de la profit.ro.

Restituirea sumelor se va face, in baza deciziilor emise de Fisc, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, pe de o parte. Mai exact, in acest interval de timp isi vor primi banii inapoi romanii care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Pe de alta parte, cei care au platit timbrul de mediu pentru autovehicule isi vor vedea banii returnati abia in perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019, potrivit avocatnet.ro.

Termenul-limita pana la care se va putea cere returnarea fostelor taxe auto este 31 august 2018.

