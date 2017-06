Reducere la transportul in comun pentru medicii arondati scolilor iesene

Municipalitatea ieseana a initiat unde hotarâre devenit în sprijinul medicilor si asistentilor medicali care deservesc cabinetele medicale si stomatologice din unitatile de învatamânt din oras. Solicitarea initiala a venit din partea membrilor Sindicatului Sanitas, aceasta urmând a se concretiza în acordarea uneide 50 la suta a biletelor si abonamentelor pentru transportul public."Este un subiect careia în sfârsit i-am gasit rezolvare. Sunt peste 250 de cadre medicale, care nu se regasesc nici la, nici la Ministerul Educatiei Nationale. Au ramas la Directia de Asistenta Comunitara. Sunt persoane care fac parte din colegiile profesionale din domeniu, dar care au fost uitate la administratiile locale. Este o situatie care nu mi se pare corecta. De altfel, noi am trimis o propunere de modificare legislativa pe care am inainta-o la Ministerul Sanatatii si prin care am solicitat ca aceste cadre medicale sa fie arondate pe lânga un spital", a spus primarul. Acesta a explicat si motivele care au dus la aceasta decizie."Fara modificarea Legii Sanatatii nu se poate face acest lucru. Ca o masura partial reparatorie am decis sa le acordam acestede, pentru ca aceledeservesc un numar sporit de scoli. Nu au loc de munca fix, transporta medicamente, au legaturi între depozitul farmaceutic si fiecare scoala, se deplaseaza de la o scoala la alta. În plus, pentrumunicipiului Iasi nu reprezinta un efort. Sa nu uitam ca avem peste 56.000 de gratuitati si reduceri la transportul public pentru pensionari, elevi si studenti. Asadar, 250 de alte facilitati nu înseamna mare lucru pentru noi", a mai spus primarul Mihai Chirica.