Reformistii PSD si ALDE! Romania s-a oprit! Iesenii o pun din nou in miscare...INAINTE!

Vasile Salaru si Mihai Chirica1

, consilier judetean si vicepresedinte al, l-a atacat vehement pe presedintele, din cauza crizei politice pe care a creat-o articial."Actuala criza politica nu este rezultatul unui esec in guvernare ci este provocata artificial de Liviu Dragnea ca urmare a unor nemultumiri si frustari cu caracter personal.este perfect functionala si in interesul cetatenilor romani asa cum au apreciat primarul de Iasiprecum si presedintele partidului. Sustinerea premierului Grindeanu este singura solutie politica pentru depasirea crizei actuale in interesul Romaniei si al cetatenilor sai. Noi in Iasi avem sansa de a oferi structura pe care se bazeaza aceasta solutie politica, esentiala pentru viitorul Romaniei.