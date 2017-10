Regele Mihai I 1

Nascut pe 25 octombrie 1921, la Sinaia, ca fiu al Regelui Carol al II-lea (1930-1940) si al Reginei Elena, Principesa a Greciei, Regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947) implineste, astazi, 96 de ani. Familia Regala a anuntat ca Majestatea Sa va sarbatori in cadru privat, alaturi de Principesa Sofia, la resedinta sa din Elvetia, iar in Romania vor fi organizate o serie de evenimente: „Majestatea Sa se afla in continuare sub atenta supraveghere a personalului medical de diverse specialitati, precum si in prezenta unor membri ai Casei Majestatii Sale, detasati in Elvetia, si a doua maici ortodoxe”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.