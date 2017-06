Relu Fenechiu, tinut in sah de judecatori! Ieri astepta sa iasa din puscarie

Relu Fenechiu

Dosarul care privesteliberarea conditionata a luia fost finalizat de magistratii de la Judecatoria Vaslui pe data de 6 iunie 2017.De atunci, judecatorii au amanat pronuntarea de mai multe ori. Ultima data verdictul a fost anuntat pentru ieri. Numai ca, nici ieri judecatorii nu au reusit sa stabileasca daca Fenechiu trebuie sa iasa din arest sau nu.Astfel, au amanat din nou pronuntarea pentru data de 28 iunie 2017. Avocatul lui Fenechiu a sustinut in fata judecatorilor ca sunt indeplinite toate conditiile pentru a fi admisaDe asemenea, din partea unitatii deau fost trimise mai multe inscrisuri care sunt favorabile fostului Ministru al Transporturilor. Relu Fenechiu a fost arestat pe data de 30 ianuarie 2014, cu doua zile inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod Penal, lege care ii era mult mai favorabila si pe baza careia putea primi omult mai mica.A fost condamnat la cinci ani depentru instigare la. Ulterior, dupa ce a ajuns in spatele gratiilor, pedeapsa i-a mai crescut cu jumatate de an pentru ca intre timp s-a mai ales cu alta condamnare, intr-un alt dosar.Practic, acum a executat pedeapsa in doua dosare: dosarul care priveste vanzarea de transformatoare vechi la preturi de noi catre Electrica Moldova si unul care priveste mita pe care a primit-o de la firma Siveco pentru a intermedia contracte in domeniul IT. Din spate, vine un al treilea dosar de coruptie care se afla in prezent pe masa procurorilor de laPloiesti.