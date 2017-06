Restrictii in furnizarea apei potabile in mai multe localitati din judetul Iasi

In aceasta perioada, pentrude apa în rezervoarele din comuna Deleni, pana pe 19 iunie, ApaVital va furnizadupa program, zilnic între orele 5:00 - 23:00, catre utilizatorii din localitatile Deleni, Maxut, Feredeni, Slobozia si Poiana din comuna Deleni."ApaVital reaminteste utilizatorilor din zonele afectate ca folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer duce la o crestere a consumurilor peste capacitatea maxima instalata a sistemelor de alimentare cu apa, ceea ce determina dificultati in asigurarea unui nivel minim de apa în rezervoare, care sa permita functionarea capacitatilor de pompare în regim normal. De asemenea, obligatiile contractuale prevad ca toti utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reteaua publica de", au precizat reprezentantiiMai mult, in scopul igienizarii rezervorului de apa Balciu, luni 12 iunie, în intervalul orar estimat 8:00 – 18:00, furnizarea apei potabile va fi întrerupta catre utilizatorii din Aleea Strugurilor si strada Strugurilor din municipiul Iasi, localitatile Horpaz, Ciurbesti, Miroslava, Horlesti, Bratuleni, Uricani, Proselnici, Cornesti, Gaureni, Valea Adânca si Dancas, comuna Miroslava. Din cauza unei avarii la o conducta, apa potabila este intrerupta si catre utilizatorii din localitatea Ipatele."În vederea evitarii eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, ApaVital recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve de apa potabila pentru perioadele de. Pentru informatii suplimentare sau alte sesizari, utilizatorii pot suna la numarul de telefon 0232.969", au mai precizat reprezentantii ApaVital Iasi.