Realizatorul Tv Rares Bogdan cutremura scena politica. Acesta sustine intr-o postare pe Facebook ca premierul Sorin Grindeanu isi pregateste o noua echipa, fara a schimba componenta politica a Guvernului.

Potrivit surselor "Jocuri de Putere-RealitateaTv", din noul guvern vor face parte:

Victor Ponta - Secretar General al Guvernului sau Ministrul Justitiei

Mircea Geoana - Ministru de Externe

Ioan Rus - Ministrul Afacerilor Interne si Vicepremier

Sorin Moisa - Ministrul Fondurilor Europene

Daniel Constantin - Ministrul Agriculturii

Sorin Campeanu - Ministrul Educatiei

Vasile Dancu - Ministrul Dezvoltarii Regionale

Nicolae Banicioiu - Ministrul Sanatatii

Orlando Teodorovici - Ministrul Transporturilor

Transporturi - UDMR

Cultura - UDMR

Mediu - Rovana Plumb (ramane!)

Finante - Viorel Stefan (ramane)Remarcam faptul ca, securistul Victor Viorel Ponta este primul pe "lista" de ministri a lui Sorin Grindeanu, alaturi de Mircea Geoana, dar si de