prof univ dr Viorel Scripcariu

Sute de studenti romani de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Grigore T. Popa din Iasi anunta, astazi, de la ora 11:00 unde amploare in fata institutiei de invatamant superior!Totul este legat de faptul ca, in urma sedintei Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din 14 iunie 2017, cei 40 de membri prezenti au votat în unanimitatede scolarizare ale studentilor, fara ca acestia sa fie consultati în prealabil. Pe acest plan,(LS) IASI acuza faptul in speranta ca aceasta masura va trece neobservata, decizia se afla la pozitia 10, punctul d) pe Ordinea de Zi, la categoria "Diverse".Drept urmare, taxa pentru studentii români a crescut, anual, de la 6.000 lei la 7.500 lei. Decizia a stârnit nemultumirile studentilor, cu atât mai mult cu cât LS sustine ca a fost tinuta în secret pâna luni (19 iunie - n.r.), când documentele au fost publicate pe site-ul institutiei, iar secretariatele au informat studentii cu privire la majorarea taxelor si stabilirea unor noi obligatii financiare fata de universitate.Mai mult, revolta celor de la Liga Studentilor priveste si decizia recenta prin care actuala conducere adoreste ca prezenta la cursuri sa devina obligatorie, iar absentele sa se plateasca. Asta atata timp cat, studentii arata ca sunt profund nemultumiti de calitarea anumitor cursuri, iar amfiteatrele institutiei nu ar putea asigura locuri pentru toti viitorii medici dintr-o serie.În acelasi timp, printrese numara si faptul ca manualul de Rezidentiat este în vigoare în aceeasi forma deficitara ca anul precedent, cu aceleasi erori si perle, materialele de studiu din cadrul universitatii lipsesc sau nu reusesc sa suplineasca necesarul, iar materialele igienico-sanitare absolut indispensabile personalului sanitar (sapun, hârtie igienica, uscatoare de mâini, etc.) nu sunt disponibile în spatiile universitatii, stare de fapt ce ar înlesni transmiterea de boli.Dincolo de aceste lipsuri, LS IASI considera ca la UMF coruptia este în continuare în floare, în ciuda unor anchete ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).De asemenea, studentii reclama faptul ca practicile precum "cumpararea" examenelor sau a grilelor ar fi înca întâlnite în rândul unor profesori umefisti."Având în vedere disproportia dintre calitatea actului educational si taxele solicitate, multisunt determinati sa îsi urmeze ulterior cariera de medic în afara granitelor tarii, pentru a beneficia de o pregatire adecvata si a «recupera» ceea ce nu au putut învata în anii anii de facultate. Daca ar exista într-adevar respect fata de student si fata de societate în general, conducerea institutiei s-ar asigura, înainte de toate, ca viitorii medici sunt bine pregatiti, nu duc lipsa de materiale, sunt tratati în mod egal, fara discriminari pe baza de venituri si, cel mai important, ca nu sunt cufundati în datorii pentru a-si urma visul de a fi la dispozitia pacientilor. Însa, aparent, acest respect nu exista decât la câtivacu adevarat dedicati care ne determina sa ramânem în tara si sa ne luptam pentru un sistem de sanatate eficient!", a declarat Teodora Rotaru, studenta în cadrul UMF Iasi.Tot pe acest segment, si Dragos Balanici - student în cadrul UMF dezvaluie ca in ultimul timp, deciziile luate în Senatul Universitatii de Medicina au fost luate fara un dialog real cu studentii.Mai mult, el reliefeaza ca cei mai multi dintre acestia nu înteleg cum se reflecta o eventuala marire de taxe în conditiile precare de studiu deja existente: amfiteatre supraaglomerate, grupuri sanitare lipsite de elemente igienico-sanitare esentiale, lipsa de dotari a salilor de laborator."Consider ca aceasta atitudine, de a face cunoscute taxele de scolarizare cu o luna înainte de examenul de admitere si la finalul perioadei de sesiune este una care sfideaza viitorii si actualii studenti ai UMF Iasi, punând parintii acestora în fata necunoscutei de a asigura o suma mai mare de bani, într-un timp mult prea scurt. Este necesar ca astfel de decizii sa fie luate cu cel putin sase luni sau un an înainte, în urma unor consultari cu studentii, iar necesitatea acestora sa fie fundamentata", declara Balanici.Tocmai pentru a intari toate acestea, Cosmin-Teodor Cotos, vicepresedinte al Ligii Studentilor a tinut sa scoata in prim-plan faptul ca o crestere a taxelor nu este corelata cu vreun plan de a stimula calitatea actului educational din UMF Iasi."Este inadmisibil ca o asemenea masura, contrara bunelor moravuri si logicii, sa treaca de sedinta Senatului fara nici un fel de discutii, în unanimitate. Interesul studentilor de cine este reprezentat? Ne aflam în fata unei hotarâri ce nu poate fi ocolita si acceptata ca atare. O cerere de clarificare a situatiei din partea studentilor reprezentanti ar fi trebuit sa vina prompt, când hotarârea a fost supusa dezbaterii. Sau poate si acest drept vine doar în schimbul unui plic cu bani? Este o reala disproportie între veniturile mentionate de persoanele din conducerea institutiei în declaratiile de avere si nevoile pe care le invoca, majorând taxele pe spatele studentilor, iar fenomenul coruptiei înca este puternic în aceasta universitate", a concluzionat Cotos.In fata avalansei de acuzatii adresate de catre studentii umefisti, inclusiv rectorul institutiei, respectivbate in retragere. Acesta, intr-o incercare disperata, avand in vedere amploarea pe care a luat-o protestul studentilor, ii invita pe acestia la dialog. Cu toate acestea, acesta a preferat sa plece din oras, in loc sa discute direct cu proprii studenti, motivand ca are o intalnire programata de mai mult timp."Constatam cu surprindere ca societatile studentesti reclama lipsa deîn luarea deciziei de marire a taxelor de scolarizare, în conditiile în care: Studentii UMF Iasi sunt reprezentati în Consiliul de Administratie (1 reprezentant) si Senat (12 reprezentanti, 25% din numarul total de senatori), în conformitate cu Ordinul 3666/30 martie 2012 privind aprobarea Codului Drepturilor si Obligatiilor Studentului (art. 12, alin. 1 si art. 15). Atât în sedinta C.A. din data de 13 iunie 2017, cât si în sedinta Senatului din data de 14 iunie 2017, reprezentantilor studentilor li s-au prezentat argumentele si mecanismul care au stat la baza deciziei de majorare a taxelor de scolarizare. În sedinta Senatului reprezentantii studentilor prezenti au votat în favoarea adoptarii noilor taxe. Toate aceste contradictii severe între informatiile vehiculate de organizatiile studentesti si starea de fapt ne determina sa credem ca exista grave deficiente de comunicare între reprezentantii studentilor si cei pe care îi reprezinta. Solutia în astfel de cazuri este întotdeauna o comunicare directa si eficienta. În perioada urmatoare voi fi plecat în afara tarii, la o întrunire a rectorilor din universitatile europene, eveniment programat cu peste 4 luni înainte. Îi asigur însa pe studenti ca tratez cu toata seriozitatea problemele semnalate de ei si ca voi pastra un contact permanent cu colegii mei din conducerea Universitatii", transmite Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu - rector UMF Iasi.