Rezultate bune pentru fetele de la Politehnica Iasi si CSM Pascani la CN 7 feminin

Prima etapa din cadrul Campionatului National de Rugby 7 feminin, editia 2017, a avut loc pe Stadionul Arcul de Triumf, in competitia senioarelor impunandu-se Politehnica Iasi pentru ca la junioare pe prima pozitie sa se claseze fetele de la CSM Pascani. In competitia senioarelor cele trei echipe participante, CS Agronomia, CSU Cluj si Politehnica Iasi au disputat cate patru partide, sistem tur-retur. Cum Politehnica Iasi si CS Agronomia au castigat ambele dispute cu Universitatea Cluj, iar in cele doua partide directe si-au impartit victoriile diferentierea s-a facut dupa criterial punctaverajului.

Campioana en-titre, CS Agronomia a castigat fara mari emotii prima confruntare cu Politehnica Iasi, Oxana Bunici marcand trei eseuri pentru invingatoare, partida revansa insa a revenit iesencelor care au marcat trei incercari prin Alina Paunas, Maryna Borodina si Maria Atomi. In clasamentul final Politehnica Iasi a devansat-o pe CS Agronomia insa, reusind sa se impuna la diferente mai mari de scor in fata echipei CSU Cluj.

Castigatoarea primei etape a competitiei senioarelor, Politehnica Iasi a prezentat urmatorul lot de jucatoare: Kristina Katilova, Iuliana Sava, Maryna Borodina, Maria Atomi, Andreea Brinza, Ana-Maria Sandu, Alina Paunas, Georgiana Gabor, Andreea Gaita, Gabriela Buciumanu, Andreea Nechifor, Anastasia Krybanovska.

CSM Pascani, prima castigatoare a unei etape din acest an la junioare, a evoluat in urmatoarea componenta: Iuliana Covrig, Daniela Glodeanu, Carmen Stratila, Ana Bocan, Elena Juncanariu, Maria Cristea, Petronela Rujuc, Loredana Armenici, Ana Mihaies.

Rezultate Senioare:

-Politehnica Iasi-CSU Cluj 42-0

Au marcat: Alina Paunas-e,Iuliana Sava-e,Kristina Katilova-e,6tr, Ana-Maria Sandu-e, Marina Borodina-e,Iuliana Sava-e

-CS Agronomia-Politehnica Iasi 22-7

Au marcat: Oxana Bunici-3e,tr,Simona Ungureanu-e respectiv Ana-Maria Sandu-e,Kristina Katilova-tr

-CSU Cluj-CS Agronomia 0-40

Au marcat: Nicoleta Drilea-2e, Cristina Popescu-2e,Irina Hirjete-e,tr,Oxana Bunici-e,4tr

-Politehnica Iasi-CSU Cluj 54-5

Au marcat: Maria Atomi-e, Alina Paunas-e, Andreea Gaita-e,Maryna Borodina-e,Anastasia Krybanovska-e,Kristina Katilova-3e,7tr

-CS Agronomia-Politehnica Iasi 10-19

Au marcat: Irina Hirjete-e,Andreea Mitachescu-e respectiv Alina Paunas-e,Maryna Borodina-e,Maria Atomi-e,Kristina Katiolova-2tr

-CSU Cluj-CS Agronomia 12-31

Au marcat: Linda Matei-e, Alina Dinca-e, Bianca Crisan-tr respectiv Nicoleta Drilea-e,Simona Ungureanu-e,Irina Hirjete-e,Oxana Bunici-e,3tr,Cristina Popescu-e

Clasament:

1. Politehnica Iasi-10p(122-37)+85,

2.CS Agronomia-10p(103-38)+65,

3.CSU Cluj-4p

Rezultate Junioare:

CSM Pascani-CS Agronomia 14-7

Parohial Stefan cel Mare si Sfant-RC Gringos 0-38

CS Agronomia-Parohial Stefan cel Mare si Sfant 43-0

AriesulMihai Viteazu-CSM Pascani 5-24

Parohial Stefan cel Mare si Sfant-Ariesul Mihai Viteazu 0-37

RC Gringos-CS Agronomia 0-26

Ariesul Mihai Viteazu-RC Gringos 38-0

CSM Pascani-Parohial Stefan cel Mare si Sfant 34-0

RC Gringos-CSM Pascani 0-29

CS Agronomia-Ariesul Mihai Viteazu 32-0

Clasament:

1.CSM Pascani-12p,

2.CS Agronomia-10p,

3.Ariesul Mihai Viteazu-8p,

4.RC GringosGringos-6p,

5.Parohial Stefan cel Mare si Sfant-4p