Rezultate deosebite obtinute de elevii Colegiului C.F. "Unirea" la Concursul de Istorie "A.D. Xenopol"

Sambata, 8 aprilie 2017, s-a desfasurat faza judeteana a Concursului de Istorie „A.D. Xenopol”. Elevii Colegiului C.F. „Unirea” au obtinut rezultate deosebite si in acest an, concretizate in numeroase premii si mentiuni.

Elevul Costea Adrian Mihai, clasa a X-a, coordonat de domnul profesor Bugioeanu Gabriel, a obtinut Premiul I - Sectiunea teoretica. Premiul al II-lea, la aceeasi categorie, a fost obtinut de eleva Babesi Madalina, clasa a XII-a, indrumata de domnul profesor Spataru Mugurel. Premiul al III-lea au primit elevii Adam Lucian Marian, Cernica Grigore, clasa a IX-a, Rotaru Robert Dan, clasa a XI-a, indrumati tot de profesor Bugioeanu Gabriel. Mentiuni la sectiunea teoretica au primit elevii Amariei Mihai, clasa a IX-a, Rotaru Cosmin-Ionut, clasa a XI-a, profesor indrumator Bugioeanu Gabriel si Brinzila Dumitrita, clasa aXII-a, coordonata fiind de profesor Spataru Mugurel.

La Sectiunea PPT, elevii Buliga Ionut si Iacob Iuliana, clasa a XII-a, au obtinut Mentiune cu lucrarea „Eroii Independentei de Stat a Romaniei”, fiind indrumati de profesor Spataru Mugurel. Tot Mentiune au obtinut si elevii Dantus Gabi Eusebiu si Tatarusanu Leonard Constantin, clasa a XI-a, coordonati de profesor Bugioeanu Gabriel, cu lucrarea „Razboiul de Independenta (1877 – 1878)” - prof. Iuliana Gordin, purtator de cuvant al unitatii scolare.

Acest concurs a fost organizat de Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi“, cu sprijinul ISJ Iasi. Anul acesta a avut loc cea de-a XIV-a editie a competitiei la care au participat liceele si colegiile cu profil tehnic din judetul Iasi. Concursul s-a desfasurat pe trei sectiuni: sectiunea teoretica, sectiunea discurs argumentativ si sectiunea practica – format electronic (prezentare PPT si pagina Web).