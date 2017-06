Roger Federer NU ramane DATOR! Ii raspunde lui Ion Tiriac: "Nu voi mai lua pauze."

Ion Tiriac

Magnatul Ion Tiriac a lansat un atac dur la adresa elvetianului Roger Federer. In urma cu cateva saptamani, Ion Tiriac s-a luat de elvetian pentru pauzele dese pe care le acesta le ia. "Federer nu e un tenismen atat de bun pentru circuitul de tenis, deoarece joaca prea putin. Pe domnul Federer l-am asteptat la Monte Carlo, la Madrid si la Roma... In cariera sa si-a facut mereu treaba, dar acum e diferit. Joaca din cand in cand si nu putem conta pe el", a spus atunci omul de afaceri romani, pentru o publicatie din Elvetia, conform ziare.com.