Cele trei tari din coada clasamentului - Romania, Bulgaria si Chile - au un venit pe cap de locuitor inferior celui din alte tari din lumea industrializata, subliniaza bilantul realizat de centrul de cercetare Innocenti al UNICEF.

Insa "pozitia slaba" a unor tari precum SUA (37 din 41) si Noua Zeelanda (34) "demonstreaza ca un venit national ridicat nu este suficient pentru a garanta rezultate bune in termeni de bunastare a copiilor", subliniaza autorii. Slovenia (locul al 9-lea) depaseste cu mult tarile mai bogate, in privinta a numerosi indicatori.

In plus, noteaza raportul, Japonia, SUA si Canada sunt printre tarile cu cele mai putin eficiente politici sociale si de impozitare in sensul reducerii saraciei in randul copiilor.

Franta, pe locul al 19-lea, se afla la randul sau in treimea de tari cu rezultate medii.

Clasamentul care compara 41 de tari din Uniunea Europeana (UE) si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a fost stabilit in functie de noua criterii, care figureaza printre obiectivele de dezvoltare durabila definite in 2015 de Organizatia Natiunilor Unite - reducerea saraciei si a foametei, asigurarea unei bune sanatati si a bunastarii, accesul la o munca decenta si la crestere economica, reducerea inegalitatilor, etc.

In medie, un copil din cinci (21%) din cele 41 de tari asa-zise "cu venituri inalte" traieste sub pragul saraciei. Exista insa mari variatiuni, fiind vorba de unul din zece in Danemarca, in Islanda si in Norvegia, dar si de unul din trei in Israel si in Romania.

Bulgaria, Spania, SUA, Mexic si Turcia prezinta si ele rate ale saraciei infantile net superioare mediei tarilor bogate. In Franta (aproape de 18%), proportia este sub media de 21%, potrivit acestui raport.

Finlanda, Islanda si Norvegia sunt tarile cele mai performante in materie de reducere a saraciei copiilor, datorita transferurilor sociale - prestatii sociale si impozite menite sa corecteze inegalitatile.

In doua treimi dintre tari, 40% din gospodariile cu copii cele mai sarace castiga mai putin decat cele 10% cele mai bogate.

Un copil din opt in medie este confruntat cu insecuritatea alimentara, iar asta poate merge pana la unul din cinci in Marea Britanie (pe locul 13 din 41) si in SUA si la unul din trei in Mexic si in Turcia.

Tarile cel mai putin afectate de acest fenomen sunt Japonia, Suedia, Coreea de Sud, Croatia sau Germania, unde un copil din 20 este confruntat cu insecuritatea alimentara, iar proportia este de unul din 16 in Franta.

Obezitatea copiilor dintre 11 si 15 ani, care "constituie de asemenea o forma de malnutritie", este in crestere in marea majoritate a tarilor.

Majoritatea tarilor din acest clasament si-au redus rata mortalitatii neonatale (in cursul primelor patru saptamani de viata) in ultimii ani, dar Canada, SUA, Chile, Mexic, Bulgaria si Turcia au inca rate superioare mediei de 2,8 decese la 1.000 de nou-nascuti vii.

Tarile din Europa de sud, precum Portugalia, Italia sau Spania, au ratele cele mai scazute de suicid in randul adolescentilor, iar Noua Zeelanda cea mai ridicata. Aceste rate au scazut insa in ultimii ani in majoritatea tarilor.

Insa in medie aproape un adolescent din patru (unul din trei in Italia) semnaleaza cel putin doua simptome de probleme mentale - deprimare, iritabilitate, nervozitate sau probleme de somn - pe saptamana.

Printre partile bune din raport ar fi faptul ca din 2010 s-a inregistrat o diminuare marcanta a consumului de alcool in randul adolescentilor, dar si faptul ca rata de natalitate in randul adolescentelor scade rapid in numeroase tari.

Chiar in tarile cele mai performante - Estonia, Japonia, Finlanda si Canada - aproape o cincime din elevii de 15 ani nu poseda nivelul de competenta minim in lectura, matematica si stiinte.