Romania primeste o LOVITURA dura! Egiptul ar putea respinge livrarea a ZECI DE MII de tone de grau

Egiptul, cel mai mare importator mondial de grau, analizeaza o posibila respingere a unei livrari de 63.000 de tone de grau din Romania care a ajuns in portul Safaga de la Marea Rosie, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Potrivit surselor, Autoritatea sanitar veterinara din Egipt a identificat seminte de mac in graul din Romania, achizitionat de Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean. Daca va fi re-exportata, aceasta va fi prima livrare de grau achizitionata de GASC careia ii va fi refuzat accesul intr-un port egiptean dupa refuzarea unei livrari de grau din Franta in anul 2015 pe motivul continutului ridicat de cornul secarei (o ciuperca care paraziteaza diferite cereale - n. r.)., refuz care a provocat o disputa care s-a intins pe durata unui an cu privire la cerintele care trebuie respectate de graul importat de Egipt. O alta sursa a precizat pentru Reuters ca o decizie finala cu privire la graul romanesc va fi luata marti. 'Unele tipuri de seminte de mac nu pot fi eliminate prin cernere asa ca graul va trebui sa fie respins', a declarat sursa.

Anul trecut, in urma boicotarii licitatiilor sale de catre traderii de cereale, autoritatile egiptene au trebuit sa renunte la cerintele conform caruia graul importat trebuia sa aiba un continut zero de cornul secarei, standard pe care traderii il considera imposibil. In plus, autoritatile egiptene nu mai trimit inspectori guvernamentali peste hotare sa aprobe graul care urmeaza sa ajunga in Egipt.

Cu toate acestea, in luna iunie a acestui an acest sistem de inspectie a fost pus sub semnul intrebarii dupa ce un tribunal egiptean a decis sa il suspende, chiar daca guvernul de la Cairo nu a implementat inca decizia tribunalului si are timp sa faca recurs la decizia curtii.

