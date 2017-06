Romanii, mai aproape de a intra fara viza in SUA. Anuntul facut de oficialii americani

Statele Unite si Uniunea Europeana s-au angajat, vineri, sa intensifice eforturile pentru a pune capat unui dispute privind acordarea vizelor, dupa ce UE a luat in calcul suspendarea regimului fara vize pentru cetatenii americani, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de Gandul.info.



Uniunea Europeana a precizat ca, in baza acordului Visa Waiver, Washingtonul trebuie sa le permita cetatenilor din cele 28 de state membre sa calatoreasca in SUA fara vize.

Prin intermediul unei declaratii comune facute vineri in Malta, oficiali ai UE si SUA s-au angajat sa "intensifice eforturile de imbunatatire a cooperarii in materie de securitate, in vederea sprijinirii celor cinci state pentru avansarea mai rapida spre indeplinirea cerintelor" privind liberalizarea vizelor.

In baza acestui acord, cele doua parti vor purta discutii tehnice periodice pentru a monitoriza progresul efectuat.