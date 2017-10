Romanul care a cerut oficial interzicerea Halloween-ului! Acuza marile companii de vrajitorie si satanism

Un cetatean din judetul Suceava a formulat o sesizare oficiala catre Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor in care cere reprezentantilor institutiei sa interzica sarbatoarea de Halloween si sa scoata de la raft toate produsele specifice acestei sarbatori, vandute in supermarketuri. Solicitarea formulata de Ionel B. a fost inregistrata oficial la structura judetean a Protectiei Consumatorilor Suceava si a fost si repartizata unui angajat al institutiei. Vasile Latis, directorul adjunct al OPC Suceava, a precizat pentru „Adevarul” ca solicitarea va fi analizata de juristul unitatii, care urmeaza sa constate daca cele reclamate sunt de competenta institutiei. Reclamatia depusa de Ionel B., obtinuta de „Adevarul”, ar fi fost transmisa si catre alte institutii judetene sau nationale de la care, potrivit legii, petentul trebuie sa primeasca un raspuns in termen legal. Suceveanul isi denumeste memoriu ca fiind unul „impotriva promovarii HALLOWEEN in Institutiile de invatamant, in supermarketuri etc, deorece este o asa zisa «sarbatoare» pagana, inchinata satanei, vrajitoriei, crimei si mortilor, inventata de salbaticii celti si druzi din Evul Mediu, straina de valorile crestine si traditiile romanesti”.

12 ani sesizari

Acelasi Ionel B. a mai formulat nenumarate sesizari catre Protectia Consumatorului, multe dintre ele asemanatoare cu cea depusa acum. „Prima data a venit la noi sa retragem revistele porno de pe tarabe. Ne-a mai cerut sa interzicem toate reclamele din Suceava in care protagonistele apar mai sumar imbracate. De 12 ani, primit sesizari numai de genul acesta”, a spus, pentru adevarul.ro, Latis.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.