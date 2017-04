Romanul care avea grija de siguranta Angelinei Jolie, a murit intr-un tragic accident rutier

Garda de corp a lui Gino Iorgulescu si a celebrei actrite Angelina Jolie a murit intr-un accident la Constanta, vineri noapte: este vorba despre Catalin Dan Gemanar, fost SPP-ist, potrivit Reporterntv.ro.

Catalin Gemanar, angajat ca director tehnic in cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, a condus un autoturism marca Audi Q7, inmatriculat in Bucuresti, ce apartine LPF, iar la o trecere la nivel cu calea ferata situata intre localitatile Tariverde si Mihai Viteazu, a intrat in plin intr-un tren.

Impactul a fost atat de puternic incat masina condusa de Gemanar a fost distrusa, iar barbatul a sfarsit taiat in doua.