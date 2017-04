Roxana Ciuhulescu, mesaj sfasietor la un an de la moartea unui om drag - FOTO

Roxana Ciuhulescu, mesaj la un an de la moartea unui om drag. Vedeta nu l-a uitat pe pilotul care a fost gasit mort la scoala de aviatie din Buzau. Anul trecut, pilotul Cristian Vasilica, de la scoala de aviatie din Buzau, a fost gasit mort in cazarma unitatii.

„Astazi ar fi implinit 37 ani si in amintirea lui, ne-am intalnit in Cismigiu pentru a alerga cu el in suflet. RIP, Cristian Vasilica!”, a explicat Roxana Ciuhulescu, potrivit Libertatea.