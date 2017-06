Rugby: Canada-Romania 9-25, intr-un meci test

Nationala de rugby a Romaniei a invins reprezentativa Canadei cu scorul de 25-9 (7-6), intr-un meci test disputat sambata noaptea pe Ellerslie Park Stadium, din Edmonton. In ciuda scorului, confruntarea nu a fost deloc una usoara pentru ''Stejari'', jocul avand de suferit atat la capitolul spectacol, la partea tehnica, dar si la nivelul arbitrajului, fiind presarat cu fragmentari pe fondul unor acte de indisciplina si a nervozitatii din teren, in special in prima repriza. Gazdele au inceput in forta si au deschis scorul in minutul 11, printr-o lovitura de pedeapsa transformata de Gordon McRorie, dupa ce tot el ratase din acelasi procedeu in minutul 8, canadienii avand si un eseu anulat chiar in primele minute ale confruntarii.

''Stejarii'' au iesit mult mai determinati de la cabine si chiar in minutul 41, Tangimana Fonovai a izbutit cel de-al doilea eseu al tricolorilor, transformat de Vlaicu, dupa o balbaiala a defensivei gazdelor.

Cinci minute mai tarziu, McRorie a redus din diferenta prin transformarea unei lovituri de pedeapsa, insa prin acelasi procedeu, in minutul 52, Florin Vlaicu a adus alte trei puncte ''Stejarilor''. Desi in inferioritate numerica, elevii lui Lynn Howells au deschis jocul si si-au presat adversarul, Fonovai reusind si cel de-al treilea eseu, in minutul 61, netransformat.

Tabela de marcaj a fost inchisa tot de romani, Vlaicu transformand o lovitura de penalitate in minutul 73 si stabilind scorul final, 25-9 pentru Romania, care obtine astfel cea de-a sasea victorie consecutiva impotriva canadienilor, prima in deplasare.

Echipele au fost:

Romania — 1. Ionel Badiu (Carcassonne), 2.Otar Turashvili (Colomiers), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johannes Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 6. Vlad Nistor (Albi), 7. Viorel Lucaci (CSA Steaua Bucuresti), 8. Mihai Macovei (Colomiers) — capitan, 9. Florin Surugiu (CSA Steaua Bucuresti), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua Bucuresti), 11. Ionut Dumitru (CSA Steaua Bucuresti), 12. Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Luke Samoa (Stiinta Baia Mare).

Rezerve: 16. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 17. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 18. Alexandru Tarus (Sale Sharks), 19. Marius Antonescu (Colomiers), 20. Andrei Gorcioaia (Valence D'Agen), 21. Tudorel Bratu (Dinamo Bucuresti), 22. Vladut Popa (Timisoara Saracens), 23. Marius Simionescu (Timisoara Saracens).

Canada — 1. Anthony Luca (The Burnaby Lake Rugby Club) 2. Ray Barkwill (Ontario Blues) 3. Matt Tierney (Pau), 4. Brett Beukeboom (Cornish Pirates) — capitan, 5. Evan Olmstead (Newcastle Falcons), 6. Tyler Ardron (Chiefs), 7. Matt Heaton (Darlington Mowden Park), 8. Aaron Carpenter (Doncaster Knights), 9. Gordon McRorie (Prairie Wolf Pack), 10. Connor Braid (BC Bears), 11. Sean Duke (BC Bears), 12. Nick Blevins (Prairie Wolf Pack), 13. Conor Trainor (Vannes), 14. D.T.H. Van der Merwe (Newcastle Falcons), 15. Ciaran Hearn (London Irish).

Rezerve: 16. Benoit Piffero (Atlantic Rock), 17. Djustice Sears-Duru (Ontario Blues), 18. Ryan Ackerman (Veteran BC Bears), 19. Conor Keys (Atlantic Rock), 20. Kyle Baillie (London Scottish), 21. Phil Mack (BC Bears), 22. Shane O'Leary (fara echipa), 23. Andrew Coe (Ontario Blues). Antrenor: Mark Anscombe.