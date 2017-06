Rugby-ul iesean are viitorul asigurat! Echipa de juniori a Politehnicii s-a calificat la turneul final

Rugby-ul iesean are viitorul asigurat. Echipa de, juniori, a clubului Politehnica Iasi s-a calificat la(primele 8 echipe din tara),care va avea loc la Bucuresti, in perioada 17-24 iunie. Este al treilea an consecutiv in care aceasta echipa obtine calificarea in aceasta ultima faza a competitiei!!Jucatorii care au participat in campionatul regional Moldova, editia 2016-2017 sunt: Araritei Andrei, Susanu Andrei, Buta Bogdan, Cucu Emanuel, Vieru-Gaina Andrei, David Robert, Sandu Ionut, Morariu Andrei, Chiriac Peter, Davidoaia Marian, Michiduta Sergiu, Deliu Catalin, Trandaf Iulian, Micu Andrei, Gafita Irinel, Balcan Emanuel, Carlescu Laurentiu, Holbocianu Narcis, Golaescu Danut, Sandu Gheorghita, Nicuta Alin, Panaitescu Mihai, Marin Adi, Curca Florin, Smochina Petronel, Marin Gabriel, Grajdaru Cristian, Buburuzanu Emilian.O parte dintre ei au participat la stagii de pregatire cu Lotul National la categoria Under 18,iar Chiriac Peter si Micu Andrei au jucat la C.E. din Franta unde au obtinut medalia de bronz (in grupa a doua valorica)."Speram intr-o evolutie buna la Turneul final de anul acesta,unde avemo medalie, de ce nu chiar de aur! In perspectiva vrem ca un nr cat mai mare de juniori sa fie capabili sa faca pasul spre prima echipa a clubului nostru,din toamna urmand sa participam la categoria U19!", a declarat antrenorulSi managerul echipei de rugby, Bogdan Saramet, este cu ochii juniori, incuranjandu-i si asteptand de la ei o medalie la turneul final."Aceasta echipa dea crescut foarte mult in ultimii ani. Este meritul baietilor si a antrenorului Mihai Stuparu. Am incredere ca echipa de juniori va avea o prestatie foarte buna la turneul final si sper sa vina cu medalii de acolo. In orice caz insa, atat eu, cat si staff-ul tehnic al echipei mari ne bazam pe acesti jucatori, care in doi ani vor fi titulari la Politehnica in SuperLiga", a declarat, managerul echipei de rugby Politehnica Iasi.