Sankt-Petersburg este in doliu si drapelele sunt coborate in berna marti, a doua zi dupa un atentat sangeros comis in metrou si un al doilea dejucat intr-o statie din centrul istoric si turistic al celui de-al doilea oras ca marime al Rusiei (nord-vest), relateaza AFP, titrat de Agerpres.



Citeste si: Ipoteza HALUCINANTA referitoare la atentatul din Sankt Peteresburg: Serviciile SECRETE l-ar fi comis

Intr-un ultim bilant publicat luni seara, serviciile antiteroriste au informat despre 11 morti si 45 de raniti spitalizati.

Presedintele Vladimir Putin a depus in cursul serii un buchet de flori rosii in fata statiei unde este imobilizata garnitura vizata de atentat. El condusese anterior o reuniune cu reprezentanti ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), ai serviciilor de interventii in cazuri de urgenta si ai Ministerului de Interne.

"Presedintele este informat in timp real de serviciile speciale si de anchetatori", a asigurat purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa ruse. Peskov a adaugat ca tragedia prezinta "toate semnele unui atentat".

Statul Islamic a lansat un apel ca Rusia sa fie lovita dupa interventia sa in sprijinul fortelor presedintelui Bashar al-Assad in Siria, la sfarsitul lunii septembrie 2015.



Citeste si: BREAKING NEWS! EXPLOZIE puternica la metroul din Sankt-Petersburg! Zeci de OAMENI AU MURIT - FOTO, LIVE VIDEO /UPDATE Acest atentat, care nu a fost revendicat, intervine in timp ce gruparea jihadistaa lansat un apel casa fie lovita dupa interventia sa in sprijinul fortelor presedintelui Bashar al-Assad in Siria, la sfarsitul lunii septembrie 2015.

Potrivit FSB, o explozie a avut loc la ora locala 14:40 (11:40 GMT) intr-un tren care circula intre doua statii ale unei linii de metrou frecventate, ce traverseaza centrul orasului, Sennaia Plosciadi si Tehnologhiceski Institut.

Imaginile difuzate pe retelele de socializare si de televiziunile ruse arata o garnitura de metrou avariata si numerosi calatori incercand sa scoata victime de sub sfaramaturi.

"Ancheta a fost deschisa pentru un act terorist", a indicat Comitetul de ancheta rus intr-un comunicat, precizand ca "toate celelalte piste" vor fi examinate.

Dupa putin timp, o bomba artizanala a fost "descoperita si dezamorsata la timp" intr-o alta statie de metrou din centrul orasului, Plosciadi Vosstania.

Rusia nu a mai fost lovita atat de dur de la explozia, in plin zbor, in 31 octombrie 2015, a unui avion care facea legatura intre Egipt si Rusia, cu 224 de persoane la bord, atentat revendicat de Statul Islamic.

De atunci, mai multe atacuri au afectat republicile instabile rusesti din Caucaz si serviciile de securitate ruse au anuntat in mai multe randuri ca au anihilat celule jihadiste care se pregateau sa loveasca Moscova si Sankt-Petersburg.

"Explozia a avut loc intre doua statii de metrou, dar conductorul a luat decizia buna de a-si continua drumul pana la statia urmatoare, ceea ce a permis sa se procedeze rapid la evacuarea pasagerilor si ajutorul acordat victimelor", a declarat Comitetul de ancheta intr-un comunicat.

Autoritatile au anuntat intarirea masurilor de securitate la metroul din Moscova si in aeroporturi.





Citeste si: PRIMA REACTIE a lui Vladimir Putin, dupa ATENTAT Dupa mai multe ore de inchidere completa, reteaua de metrou din Sankt-Petersburg a reinceput sa functioneze partial in cursul serii, in ajunul primei dintre cele trei zile de doliu decretate in fosta capitala imperiala.

Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, si-a exprimat condoleantele pentru "toti rusii, in special pentru cei care si-au pierdut rudele". Presedintele franceze Francois Hollande a exprimat "solidaritatea cu poporul rus", in timp ce cancelarul german Angela Merkel si-a formulat "consternarea" fata de acest "act barbar".

Consiliul de Securitate al ONU a condamnat de asemenea ferm un "atentat terorist si las".

Presedintele american Donald Trump a denuntat de asemenea un atentat "absolut oribil".Ulterior, intr-o convorbire telefonica cu omologul sau rus, el l-a asigurat pe Putin de "sprijinul total" al Washingtonului dupa acest atac, potrivit unui comunicat al Casei Albe publicat luni seara. Cei doi lideri au convenit ca "terorismul sa fie invins definitiv si rapid", mentioneaza comunicatul.