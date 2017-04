Rusia muta DECISIV in Mediterana: O nava ruseasca de lupta se indreapta spre cele ale armatei SUA

Nava ruseasca de lupta

O nava ruseasca de lupta se indreapta spre cele ale armatei SUA. Nava a patruns in estul Marii Mediterane si se indreapta spre navele de pe care s-a lansat atacul din Siria.

Situatia din Siria constituie "un conflict armat international" dupa loviturile cu rachete ale SUA asupra unei baze aeriene siriene, a precizat vineri, pentru Reuters, Comitetul International al Crucii Rosii (CICR).

"Orice operatiune militara a unui stat pe teritoriul altui stat fara consimtamantul celuilalt echivaleaza cu un conflict armat international", a declarat, la Geneva, purtatoarea de cuvant CICR, Iolanda Jaquemet la Geneva.

Oficiali ai CICR au ridicat problema atacului pe langa autoritatile americane ca parte a unui dialog confidential purtat de Crucea Rosie cu partile in conflict, a adaugat ea

Grupul international de sprijin pentru Siria (ISSG) a anuntat o intrunire de urgenta la sediul ONU din Geneva, la cererea Moscovei, dupa atacul aerian punitiv intreprins de SUA impotriva regimului sirian la trei zile dupa un atac chimic, a anuntat ONU, relateaza AFP.

''Reuniunea, care va fi prezidata de catre emisarul special, a fost ceruta de catre copresedintia rusa si a fost acceptata de catre copresedintia americana'', a adaugat biroul.

Statele Unite au atacat, in joi noapte, o baza militara din Siria, ca represalii pentru atacul cu arme chimice de marti, soldat cu 86 de morti. 59 de rachete de croaziera au fost lansate de pe distrugatoarele marinei americane, aflate in estul Mediteranei. Armata rusa, care are efective in Siria, a fost informata in prealabil despre atac.

Loviturile SUA din Siria au ucis patru militari sirieni, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de presa internationala si Agerpres.

"Avem confirmarea mortii a patru militari, intre care si un general de brigada din fortele aeriene siriene. Aeroportul a fost distrus aproape in totalitate: pista, depozitul de combustibil si cladirea apararii aeriene au fost pulverizate", a declarat Rami Abdel Rahman, directorul OSDO.

Zeci de militari au fost de asemenea raniti, a afirmat el pentru DPA.