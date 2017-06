Trist, penibil, rusinos sau jenant! Acestea sunt cuvintele ce pot caracteriza cel mai bine halul in care a ajuns(UMF) Grigore T. Popa din Iasi. Intreaga situatie este una bazata pe o analiza neutra, profesionista si rece care are la baza ultimul clasament international prestigios ce vizeaza toate universitatile din lume si UMF Iasi nu conteaza...!Astfel, in recentul(http://www.leidenranking.com/ - n.r), doar patru institutii de învatamânt superior din România care au fost incluse în clasamentul international QS al universitatilor, clasament care utilizeaza atât indicatori educationali, cât si indicatori de cercetare.Pe acest plan, din perspectiva criteriului cercetare, Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj Napoca este pozitionata pe cel mai înalt loc între universitatile autohtone incluse în QS Ranking.Concret, la nivel general, UBB se afla în categoria locurilor 800-1000 de universitati incluse în clasamentul QS. Alaturi de aceasta, cel mai bine din tara se plaseaza Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) si Universitatea din Bucuresti (UB). Trebuie mentionat ca, la nivel, exista aproximativ 26.000 de universitati care au fost luate in calcul.Avand in vedere toate acestea, tamancare se lauda ca este institutia pe primele locuri din tara la nivel de(pe zona de invatamant medical - n.r.), are printre cele mai mari taxe de studiu, nu este luata in considerare intr-un asemenea top mondial prestigios...Asta in pofida faptului ca actuala conducere a institutiei dea trambitat ca-si propune sa promoveze EXCELENTA, PERFORMANTA si CALITATEA.Plecand de la faptul ca principalele criterii luate in considerare, in intocmirea clasamentului Leiden 2017 au tinut de: calitatea stiintifica, actul didactic, transparenta institutionala, proiectele academice sau vizibilitatea pe plan extern, este evident ca Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi nu a performat, tocmai pe aceste segmente esentiale.Contactat telefonic de reporterii BUNA ZIUA IASI (BZI), rectorul "fantoma" de la UMF Iasi nu a raspuns pentru a oferi un punct de vedere in legatura cu aceasta stare de fapt.De aici, se pune intrebarea daca nu cumva inclusiv faptul ca personaje-cheie, sustinute public de catre rectorul - prof. univ. dr.(unele dintre ele, aflate inca la conducerea unitatii de invatamant superior - n.r.) precumsau fostul rectorau fost retinute de Directia Nationala Anticoruptie -, au "contribuit" decisiv la jenanta stare de fapt?De reamintit ca toti acestia au fostde: luare de mita în forma continuata, abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, instigare la infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata, fals intelectual si aderare la un grup infractional organizat.