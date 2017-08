Ruta aeriana noua intre Iasi si regiunea Vinnytsia din Ucraina

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

De pear putea zbura in curand si curse spre. Reprezentantii Consiliului Judetean Iasi au fost recent intr-o deplasare in regiunea ucraineanala manifestarile ocazionate de sarbatorirea Zilei Drapelului si a Independentei de Stat a Ucrainei.Pe langa alte discutii, cele doua parti au atins si subiectul legat de oaeriana directa intre Aeroportul Iasi si aerogara Havryshivka din regiune."În urma întâlnirii pe carea avut-o ieri, la Vinnytsia, cu Valerii Korovii, presedintele regiunii Vinnytsia si cu Anatolii Oliinyk, presedintele Consiliului Regional Vynnitsia s-a stabilit începerea demersurilor pentru introducerea unei rute aeriene care sa lege cele doua comunitati. Regiunea Vinnytsia are o populatie de 1,6 milioane de locuitori, este situata în centrul Ucrainei, având ca vecine alte sapte regiuni, printre care Kyiv, Zhytomyr, Cherkassy, Kirovograd, Odessa, Khmelnytskiy, Chernivtsi, dar si Republica Moldova, la 202 kilometri de. Cooperarea transfrontaliera între judetul Iasi si regiunea Vinnytsia s-a materializat, în cei peste 10 ani de, prin crearea parcului agroindustrial TransAgropolis, constituirea Forumului Economic Admnistrativ, dar si prin numeroase schimburi de experienta la care au participat reprezentanti ai celor doua administratii", au mentionat reprezentantii Consiliului Judetean Iasi.