Tinand cont de realizarile psihanalizei moderne, se pare ca s-a identificat motivul pentru care Cristian Pomohaci nu manifesta un interes deosebit pentru partea feminina. "Mama lui Pomohaci era de o teroare iesita din comun! L-a batut si pe fratele meu"! Ancuta Carcu face noi dezvaluiri despre copilaria la Rebrisoara.

Ancuta Carcu, fost sef PRM Bistrita, s-a nascut in Rebrisoara, localitatea natala a lui Cristian Pomohaci. Ea spune ca i-a cunoscut destul de bine pe fostul preot si pe familia acestuia, insa sustine ca nu a ramas cu o impresie prea buna.

Ancuta Carcu a marturisit pentru WOWbiz.ro ca Pomohaci era cunoscut ca un „cal breaz” si in Rebrisoara, acolo unde oamenii stiau de mult care ii sunt apucaturile. Acum, sexy-PRM-ista dezvaluie cateva lucruri interesante si despre familia acestuia.

Conform Ancutei Carcu, mama lui Cristian Pomohaci era si ea un fel de sperietoare pentru copii. Femeia a lucrat multi ani ca educatoare in Rebrisoara, iar copiii satenilor o incasau destul de des de la aceasta. „Mama lui era educatoare si era foarte violenta cu copiii. Pe fratele meu, Toni, il batea mereu. Il batea rau de tot. La fel si cu alti copii. Era de o teroare iesita din comun mama lui. Mama lui era o groaza pentru copiii din sat”, a povestit Ancuta Carcu.

Femeia e convinsa ca tot ceea ce a aparut in presa, in legatura cu abuzurile sexuale ale lui Pomohaci, este adevarat si spera ca acesta sa-si primesca pedeapsa meritata, cu toate ca are indoieli ca acest lucru se va intampla.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.