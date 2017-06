Un politist s-a inecat dupa ce s-a aruncat in marea agitata, dupa o cearta cu iubita lui, scrie Mirror.

Tanara le-a spus anchetatorilor ca a incercat cu disperare sa-l scoata din apa, insa valurile prea mari au impiedicat-o sa-l salveze pe iubitul ei.

Potrivit acesteia, cei doi erau bauti in momentul in care s-a iscat cearta. Se plimbau pe nisipul de pe malul marii, in drumul lor spre hotel, cand barbatul s-a aruncat in apa si i-a spus ”Acum e randul tau sa ma salvezi!”

”Eram amandoi bauti. Eu ma simteam mizerabil, plangeam, asa ca i-am spus ca am nevoie de spatiu si m-am dus pe plaja. A venit dupa mine si atunci a intrat in apa spunandu-mi „e randul tau sa ma salvezi acum”, a povestit tanara.

Trupul barbatului a fost gasit cateva ore mai tarziu de garzile de coasta si echipajele de salvare.