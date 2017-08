S-a castigat marele premiu la Loto in valoare de 500.000 de lei!

Bani 3

Loteria Romana va acorda marele premiu in valoare de 500.000 de elei, in urma extragerilor de joi seara. Fericitul castigator, a carui identitate nu se cunoaste inca, a ghicit numerele norocoase la extragerea 5/40!



Astfel, la tragerea Loto din 24 august 2017, a fost castigat premiul la Categoria I, in valoare de 496.474,24 lei. Tot la tragerea de joi, s-a castigat si premiul la Categoria a II-a, in valoare de 41.951,04 lei. In plus, s-au inregistrat alte 157 de castiguri, la Categoria a III-a, fiecare in valoare de 126,63 lei.

Loto 6 din 49 din 24 august 2017. Iata numerele castigatoare:

Loto 6/49: 26, 16, 37, 36, 13, 22

Joker 11, 14, 43, 4, 7 + 19

Loto 5 din 2, 22, 27, 12, 8, 25

Noroc 3 1 6 9 7 2 8

Super Noroc 2 1 9 7 3 2

Noroc Plus 7 0 3 6 9 5

La tragerile loto de duminica, 20 august 2017, Loteria Romana a acordat peste 15.000 de castiguri, in valoare totala de peste 934.000 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 11 milioane lei (peste 2,40 milioane de euro).

