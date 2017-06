S-a decis soarta sefilor de la Aeroportul Iasi

Scandalul iscat inpe tema sefiei Aeroportului International Iasi din ultimele luni s-a amanat pentru o perioada. In cadrul sedintei de CJ de ieri, alesii au decis sa prelungeasca mandatele membrilor actualuluial RApentru inca doua luni.Asta inseamna ca acestia mai pot sta pepâna la finalizarea concursului de selectie a noilor. Proiectul a fost votat de consilierii judeteni cu trei abtineri, respectiv trei alesi al ALDE. In aceste conditii, atat directorul interimar Alexandru Anghel, cat si ceilalti membri ai CA mai pot sta pe post pana in luna august.De altfel, concursul pentru proiectele de management va avea loc la inceputul lunii august. Anuntul privind concursul a fost facut public la inceputul lunii iunie, iar dosarele candidatilor pot fi depuse pâna la data de 6 iulie. Ulterior, acestea vor fi analizate, iar concursul va avea loc in luna august."Mandatul administratorilor provizorii numiti conform hotararii este acordat pana la numirea noilor administratori ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a candidatilor pentru Consiliul de Administratie al RA Aeroportul Iasi, dar nu mai mult de patru luni. In conformitate cu OUG 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in caz de vacanta a unuia sau a mai multorde administrator al regiei autonome, autoritatea publica tutelara poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit ordonantei de urgenta", se arata in hotararea de Consiliu Judetean aprobata ieri.