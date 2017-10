Un studiu stiintific ale carui concluzii le prezentam mai jos vor dezamagi pe doamne si domnisoare, deoarece se refera la posibilele efecte nedorite ale unei practici sexuale foarte frecvente.

Astfel, persoanele care fumeaza si fac sex oral cu peste cinci parteneri sunt predispuse la dezvoltarea cancerului deoarece sunt expuse constant la virusul papilomului, cunoscut si cu denumirea de HPV. Independent relateaza ca 0,7% dintre barbati pot dezvolta cancer orofaringial pe parcursul vietii. Dar riscul este mult mai scazut la femei, persoanele care nu fumeaza si cei care fac sex oral cu mai putin de cinci parteneri.

''Majoritatea oamenilor fac sex oral si am descoperit ca infectia orala cu HPV ce produce cancer este destul de rara in cazul femeilor, indiferent de cati parteneri sexuali are''. Cercetatorii au observat 13.089 de persoane cu varste cuprinse intre 20 si 69 de ani. Acestia au investigat cate persoane erau purtatoare ale virusului HPV si l-au comparat cu numarul de persoane care se asteptau sa dezvolte cancer la nivelul capului sau gatului.

In cazul barbatilor care fumau, dar au avut si relatii sexuale cu mai mult de cinci partenere unde au practicat sexul oral, riscul aparitiei cancerului crestea la 15%.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.