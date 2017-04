S-a dus la DaNa si a spus mai mult decat trebuia

In continuarea rubricii de azi babetele va spun cateva vorbe despre nea Simescu de Ia si com. In urma cu ceva vreme a fost chemat pe la DaNa ca martor intr-un dosarel de pe la Vislui. Inca de cand a dat nas in nas cu baietii buni el a acceptat sa vorbeasca si sa spuna tot ce stie. Mai mult decat atat a promis ca va da mult din casa, drept urmare in scurt timp va cam bubui prin Targ. Parteneri de afaceri si constructori au cam dat de belea din cauza astuia. O sa mai povestim despre chestiunea asta si in alte editii. Pana atunci mai vedem cum merg lucrurile si urmarim tot ce misca...