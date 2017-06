S-a prapadit dupa o grea suferinta! Din pacate, o VESTE TRISTA... Adriana Bahmuteanu...

Adriana Bahmuteanu a vorbit despre bunul sau prieten, hairstilistul Marian Darta, care a trecut in nefiinta anul trecut. Aceasta le-a spus prietenilor virtuali cat de bine se intelegea cu acesta si ce bun a fost.



"Acum mai bine de un an s-a prapadit dupa o grea suferinta prietenul meu Marian Darta. Acum vreo doua saptamani m-am intalnit cu surorile lui ce mi-au povestit despre nepotul ce-i calca pe urme si care, in memoria lui, organizeaza un frumos eveniment, un maraton de tuns, frezat si aranjat pentru barbati, cam asa cum ii placea lui Marian sa existe: pedant, modern si monden, pus la patru ace si extravagant! Un maraton de frizerie la care puteti participa si voi! Nu-l cunosc personal pe Bogdan, dar simt ca intr-un fel e ca unchiul lui: amuzant (radeam cu Marian pana ma durea burta!), sarmant si teribil de talentat! Un nebun frumos sufleteste caruia as vrea sa ii mai plang sau sa ii rad pe umar. Bogdane, iti doresc sa ai faima unchiului tau si o soarta, cu voia Domnului, mai buna! Good luck and R.I.P", a scris prezentatoarea tv pe pagina de Facebook, potrivit Cancan.