S-au schimbat regulile de circulatie pentru taximetristii din Iasi. Se intampla de saptamana trecuta

Pentru a contracara serviciileanuntate si pentru municipiul, patronii firmelor de taximetrie au activat un protocol menit sa-i mentina in afacere.Astfel, de saptamana trecuta, in cazul clientilor care suna la un, spre exemplu Delta Taxi, si nu gasesc masini disponibile, operatorul transmitesi altorde taxi. Astfel, poate sosi la comanda o masina de la Euro Taxi.Nu toate companiile au aderat la acest protocol. Este vorba de Unreal Taxi si RVR Taxi, care merg in continuare pe aplicatia, ca instrument de preluare a comenzilor."De martea trecuta e valabil. Intelegerea este cu Delta, Parma, For You si Lux. Celelalte doua nu au intrat, merg pe aplicatie in continuare. Uitati, acum vin comenzi de la Lux. Pe monitor mai apare si de la Parma. Cand nu este masina de la firma X, preia alta firma", a spus un taximetrist de la Euro Taxi.Aceasta masura nu a multumit pe soferii de, mai ales pe cei care au rol de colaboratori. Ei au fost amenintati cu excluderea din dispecerat daca mai folosesc aplicatia Clever. Soferii au acuzat masura ca fiind abuziva. In schimb, Mircea Manolache, patronul de la Parma Taxi, a declarat in editiile anterioare ca masura este legala, deoarece, prin aplicatie, clientii nu ar avea posibilitatea sa formuleze reclamatii.